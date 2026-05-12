《俠盜獵車手 6》（GTA 6）目前暫訂2026年11月19日發售，相關宣傳活動預計夏季展開，不過距離《GTA 6》上支預告片已經過1年，許多玩家仍擔憂會再延期上市，但近日 PlayStation 突然向 PS4 用戶發送訊息，希望玩家將主機升級至 PS5 ，迎接《GTA 6》的推出，讓玩家們又多了一份心安的感覺。

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長期關注《GTA》系列消息的 X 粉專「GTAVI_Countdown」分享，近期仍在使用 PS4 的玩家，陸續收到 PlayStation 的官方通知，內容大意是「建議購買 PlayStation 5，為《Grand Theft Auto 6》推出做好準備」。

「GTAVI_Countdown」進一步分析，不少有收到通知的玩家，都已經將《GTA 6》加入願望清單，或者是「《GTA 5》頂尖玩家」，推測 PlayStation 官方有針對特定族群給出建議。

▲近日 PlayStation 向 PS4 的《GTA》用戶發出建議升級 PS5 訊息，且收件族群疑似有特別挑選。（圖／取自X）
▲近日 PlayStation 向 PS4 的《GTA》用戶發出建議升級 PS5 訊息，且收件族群疑似有特別挑選。（圖／取自X）
根據 Sony 統計，PS5 雖然已經上市6年，還推出 Pro 版本，不過推出13 年的 PS4 每月活躍用戶仍有4900萬，和 PS5 旗鼓相當，加上《GTA 6》推出後，並不會有 PS4 版本，因此官方發布相關通知也不太意外。

但值得注意的是，Sony 在4月開始，才剛針對 PS5 系列主機、周邊進行全球價格調漲，相較於2020年剛推出的 PS5 時，現在的玩家想買，就要多花3000元以上，以台灣為例，2020的 PS5 光碟版售價15980元，目前已經要價1萬9989元，《GTA 6》的影響力能否讓玩家願意升級？可能還是要等待《GTA 6》釋出更多內容。


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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...