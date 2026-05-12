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泰國警方11日宣布，查獲十年來最大規模的象牙走私案，九人因試圖透過Facebook出售250公斤非洲象牙而遭到逮補。法新社報導，泰國是野生動物走私者的主要中轉樞紐，許多不法分子經常在亞洲黑市上出售瀕危動物和一般動物製品。泰國反野生動物走私部門稱，泰國七個府於7日開展逮捕行動，查獲價值約30萬美元（約新台幣943萬元）的象牙，這些象牙是從非洲通過船隻走私過來的。泰國國家警察環境犯罪部門的Patompong Thongchamroon告訴法新社，這是他們10年來查獲的最大一批毒品。警方表示，一名警官發現了一個在泰國出售走私非洲象牙的私人臉書群組，經過數月的調查，警方逮捕了九名泰國人，他們是該群組的管理員，負責發布象牙出售資訊。警方補充，被繳獲的象牙包括切割好的碎片，以及念珠、珠寶和刀柄，目標買家是泰國人和越南人。根據警方聲明，該團夥被控非法持有和交易受保護野生動物製品，最高可判處10年監禁、100萬泰銖（約新台幣97萬元）罰款，或兩者併罰。瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約（CITES）自1990年起正式禁止象牙的國際貿易。泰國國寶級動物亞洲象以及非洲象都被國際自然保護聯盟列為全球瀕危物種。