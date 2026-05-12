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▲金在中在節目中提到自己至今仍沒辦法原諒生父。（圖／翻攝自KBS YouTube）

▲金在中3歲時就被領養，直到長大生母才告訴他身世。（圖／翻攝自KBS YouTube）

40歲韓國男星金在中過去以男團東方神起成員身分走紅，憑藉高人氣與實力歌聲紅遍亞洲，不過外界看到他在舞台上的光鮮亮麗，卻不知道他背後其實藏著一段複雜家庭故事。近日金在中在節目中談到自己的身世時，坦言直到出道爆紅後，才知道自己其實是3歲就被送去領養長大的孩子，而他在爆紅後也收到生父來信，不過他至今仍不願與其相見。金在中近期在節目《做家務的男人們2》中分享過往經歷，他透露自己服兵役期間，曾收到一封來自親生父親的信件，對方在信中提出見面的要求，希望父子能重新聯繫。不過金在中最終選擇拒絕，不僅沒有答應見面，甚至連信件都沒有留下，他坦言自己至今仍無法真正原諒生父，並直言「原諒一個人不是容易的事」，簡短一句話也流露出多年來壓抑的情緒與傷痛。據了解，金在中年幼時父母便已離婚，當時母親因生活困難無力撫養只能將他送養，之後他由現在的養父母照顧長大，而金在中也一直以為自己就是這個家庭的一份子，完全不知道自己的真實身世，直到後來成名後親生母親才主動聯繫並向他坦白一切，突如其來的真相讓他一度受到衝擊，也讓他開始重新面對自己複雜的家庭關係。雖然對親生父親仍有無法解開的心結，但金在中對養父母始終懷抱感恩之情，他曾多次在節目與訪談中提到，自己能一路走到今天，最感謝的人就是養父母，對方不僅將他視如己出，也在成長過程中給予滿滿支持與照顧。即使後來知道自己的身世，他對養家的感情依舊沒有改變，平時也相當孝順，努力用行動回報家人的養育之恩。金在中坦率分享自己的故事後，也立刻引發大批粉絲討論，許多人心疼他年幼時就歷經家庭破碎與被送養的人生遭遇，認為他能一路熬過低潮、站上亞洲巨星位置相當不容易；也有粉絲留言表示，每個人面對原生家庭創傷的方式不同，尊重金在中的選擇，希望他未來能夠慢慢放下傷痛，繼續過著幸福的人生。