我是廣告 請繼續往下閱讀

▲宋岳庭的歌曲〈Life’s a Struggle〉並沒有因他的離世而話題消散，反而成為KTV熱門點唱歌曲。（圖／大禾國際傳媒YT）

一年一度金曲獎即將於下個月6/27登場！回顧過去歌壇出現不少音樂才子、才女，男歌手宋岳庭22年前以遺作〈Life's a Struggle〉奪下「最佳作詞人獎」，擊敗王菲、周杰倫等強敵，然而卻因骨癌早逝，在媽媽的懷中離開人世，無緣上台領獎讓不少人感到惋惜。宋岳庭當年以一首風格強烈的歌曲〈Life’s a Struggle〉奪下金曲獎「最佳作詞人獎」，擊敗王菲、周杰倫、方文山等強敵，然而代他上台領獎的卻是媽媽與弟弟。原來，年僅23歲的宋岳庭確診骨癌，即使被送到洛杉磯治療，仍因病魔來得又急又猛，遺憾未能戰勝病魔而在媽媽的陪伴下離世。宋岳庭病逝後，媽媽、弟弟在整理遺物時，才發現他留下許多首音樂作品，因此聯繫唱片公司，替宋岳庭發行了《Life's a Struggle》專輯。宋岳庭的歌曲〈Life’s a Struggle〉並沒有因他的離世而話題消散，反而成為KTV熱門點唱歌曲，歌壇也不斷有音樂人或作品向宋岳庭致敬，包括熱狗、蛋堡、謝和弦等等，陶喆更曾在《中國好聲音》當評審時流淚懷念，「如果他還活著，絕對是一個重量級、有影響力的音樂家與rapper。」宋岳庭的爸爸是廣告導演、媽媽是電視劇導播，家境優渥的他，本身也具備音樂才華，14歲時出國留學深造，接觸到Hiphop音樂，因而開啟他的創作之路。未料，宋岳庭的音樂夢才剛開始，他就因牽涉幫派事件而入獄。宋岳庭因充滿義氣，在美國留學期間為了幫朋友出頭，捲入恐嚇案，遭判刑3個月、緩刑3年。入獄的那段日子他體會了許多事，更開始把自己內心孤獨寂寞、憤世嫉俗的感受寫進歌詞中，靠著簡單的錄音機和一台keyboard及麥克風，開啟他的創作之路，並寫下歌曲〈Life’s a Struggle〉。《Life's a Struggle》是宋岳庭的第一張專輯，卻也是最後的遺作，年紀輕輕且才華洋溢的他，因骨癌帶走了他的生命，讓許多人感到遺憾且不捨。