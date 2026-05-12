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立法院上週五三讀通過藍白共推的7800億元軍購特別條例，政院版本1.25兆遭砍4700億元，各界關注府院將採另提特別條例、追加預算，還是編入年度預算補足。行政院長卓榮泰今（12）日表示，國家安全政黨應合作，政院也將提出三大補救方向，補足不足之處。立院院會今日繼續邀請行政院長卓榮泰提出施政方針及施政報告，並繼續備詢。民進黨立委林宜瑾質詢時關切軍購特別預算砍到剩7800億，卓榮泰回應表示，編列1.25兆特別條例跟特別預算，當中三塊拼圖，第一個台灣之盾保護台灣，第二個高科技引進，形成精準的擊殺鏈，保護台灣，第三個壯大我們的軍工相關本土產業，這塊尤其重要 。卓榮泰表示，所以跟國際上必須提出說國家的安全不能再推辭、國際合作也沒有辦法再延宕，而且我們軍工產業的發展也不能放棄。所以在這次立院通過的7800億特別預算中，非常遺憾的偏偏就少了這一塊，他希望朝野能夠團結一致來守護國家的主權。在政黨對內可以競爭，在國家主權跟安全上應該要合作，才會讓國際對台灣更多的信賴，跟我們更多的合作，我們才能夠掌握到這樣的契機。林宜瑾接著說，白宮官員也有表示，「我們對軍購砍了4700億的軍購特別條例， 感到非常失望」，詢問卓榮泰日前受訪說會挽回信心，以及國際對我們的信賴，具的作為是怎麼樣？ 卓榮泰回應說，要補救的不是預算本身，而是國家主權跟國家安全，要挽回人民的信心跟國際上對台灣的信賴。卓榮泰說政府有三個具體作為，第一是請國際盟友給予台灣更多時間來完成國內程序、第二是呼籲國內軍工相關產業要站出來，為政府產業發展需求與政府合作，提出長遠的規劃發展、第三是將依據憲法精神與預算法規定，盤整4700億的缺失部分，尋求最有利的途徑向立院爭取補足預算，補足這三塊拼圖最重要的一塊。