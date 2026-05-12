台股突破41000點大關，許多投資人跟著賺飽飽，近日有民眾分享，自己雖然不是投資達人，不過因為跟到一波漲勢，「最近淨資產已經達到了我自己都有點嚇到的程度」，考慮是不是乾脆退休，還是在被AI取代前努力賺錢。引發眾人討論，許多人認為，「人生苦短，何必把大好人生拿來上班」，還有人覺得退休會失去生活重心，要原PO好好考慮。
資產破億想退休 又想多賺點存錢
原PO在Dcard表示，最近自己手上的股票，漲到有點想退休，他自認不是特別會投資，也沒有內線、開槓桿，前幾年有過千萬資產，堅信AI發展，因此大約95％的持股都是AI相關個股，搭上這個順風車，讓他台股、美股加起來有2.5億元左右，另外有2間房子，現值約5000多萬，不過還有房貸，加上手頭的一些現金，算起來約有2.7億元資產。
原PO指出，最近淨資產已經達到自己都有點嚇到的程度，覺得市場要是再熱個一兩年，「我真的很懷疑我工作目的是什麼」，最後工作也可能被AI取代，不如好好享受人生，但又考慮在被取代前好好努力賺錢，以備不時之需，想知道大家是怎麼想的。
眾人喊可退休 建議找目標
有許多人建議原PO可以直接退休，「退休來讀博吧」、「大學剛畢業就退休了，但不是炒股，是家人每年488萬元無限供應，狗才去上班」、「不生不婚沒房沒車，預計7月底退休，9月回去唸以前想唸的科系」、「好厲害，財富自由就過自己想過的生活呀！想工作就工作，不想工作就退，好好享受人生比較重要」、「真的該退休，人生苦短，何必把大好人生拿來上班」
不過也有人提醒，退休後可能會失去生活重心，「如果你退休只是在家打混摸魚，那我建議你還是出去找點你喜歡做的又輕鬆的工作做，不然你人生會失去很多意義，並且容易病鬱而終。錢不是人生最重要的事，活得快樂精彩才是最重要的」、「你要想清楚喔，如果你冒然退休有可能會失去重心或目標」。
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原PO在Dcard表示，最近自己手上的股票，漲到有點想退休，他自認不是特別會投資，也沒有內線、開槓桿，前幾年有過千萬資產，堅信AI發展，因此大約95％的持股都是AI相關個股，搭上這個順風車，讓他台股、美股加起來有2.5億元左右，另外有2間房子，現值約5000多萬，不過還有房貸，加上手頭的一些現金，算起來約有2.7億元資產。
原PO指出，最近淨資產已經達到自己都有點嚇到的程度，覺得市場要是再熱個一兩年，「我真的很懷疑我工作目的是什麼」，最後工作也可能被AI取代，不如好好享受人生，但又考慮在被取代前好好努力賺錢，以備不時之需，想知道大家是怎麼想的。
有許多人建議原PO可以直接退休，「退休來讀博吧」、「大學剛畢業就退休了，但不是炒股，是家人每年488萬元無限供應，狗才去上班」、「不生不婚沒房沒車，預計7月底退休，9月回去唸以前想唸的科系」、「好厲害，財富自由就過自己想過的生活呀！想工作就工作，不想工作就退，好好享受人生比較重要」、「真的該退休，人生苦短，何必把大好人生拿來上班」
不過也有人提醒，退休後可能會失去生活重心，「如果你退休只是在家打混摸魚，那我建議你還是出去找點你喜歡做的又輕鬆的工作做，不然你人生會失去很多意義，並且容易病鬱而終。錢不是人生最重要的事，活得快樂精彩才是最重要的」、「你要想清楚喔，如果你冒然退休有可能會失去重心或目標」。