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專家認川習會難獲重大突破

預期人民幣將繼續升值

美國總統川普（Donald Trump）預計13日晚間抵達北京，並於14日與中國國家主席習近平會晤。對此，有外媒分析中國投資者寄望川習會能夠釋放積極信號，以維持當前緩和的貿易局面，持續支撐中國股市與人民幣走勢。根據《彭博》報導，市場人士並未押注美中關係將全面重啟，而是關注兩國領導人能否避免在貿易、科技及地緣政治等領域再度出現摩擦。即便這些關鍵議題未取得重大突破，市場仍認為，只要川習會結果整體偏向建設性，就足以維持當前積極的市場情緒。這種謹慎樂觀情緒，促使投資者對中國資產採取戰術性而非結構性的押注。自去年10月美中達成貿易休戰以來，中國資產持續上漲。市場目前較受青睞的交易策略，包括繼續持有人民幣多頭頭寸，以及選擇性買入有望受惠於匯率穩定、出口韌性、國內科技投資和AI需求的股票。摩根資產管理駐香港亞太區首席市場策略師許長泰認為，「最理想的情況，是維持現狀」，鑑於能源和石化產品面臨供應風險，關稅和貿易緊張局勢目前已暫時退居投資者關注的次要位置。許多政治專家預計，川習會不會取得重大協議，但雙方仍可能在一些次要議題上達成交易，例如中國增購美國大豆或波音飛機等等。而中國市場在川習會前表現不俗，也顯示投資者判斷美中關係急劇惡化的風險不高。高盛集團預計，人民幣未來一年將繼續升值，並認為人民幣目前被低估超過20％。花旗集團經濟學家認為，若對照去年釜山川習會，一旦中東緊張局勢緩和，此次會晤或將有助於推動人民幣升值，並帶動股市出現風險偏好回升行情。花旗集團經濟學家預計，經濟議程將強化中美雙邊關係的短期穩定，但無法扭轉結構性逆風。總體而言，投資人預期習近平和川普將尋求延長貿易休戰。不過，市場仍容易受到負面意外衝擊，一旦談判受挫，市場情緒也可能迅速隨之逆轉，進而回吐近期漲幅。