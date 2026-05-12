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台中市南屯區一座已有3百多年歷史的古廟萬和宮，今（12）日上午7時許有一名張姓男子進入廟內後，不明原因突然情緒失控，以徒手翻倒供品、推倒神像及毀損光明燈塔等物品，現場民眾見狀立即上前制止，轄區南屯派出所獲報後迅速趕赴現場，第一時間將張男壓制制伏，警方對張男脫序行為進行偵訊，同時通知其家屬到場協助瞭解脫序原因。第四分局南屯派出所副所長黃思凱表示，張嫌（35歲）今上午於廟內不明原因動手翻倒供品、推倒4尊小型佛像，並毀損光明燈塔等物品，造成廟方財物受損。現場民眾見狀上前協助阻止張嫌暴力的脫序行為，第四分局南屯派出所員警到場後立即將其帶返派出所偵辦，同時通知張男家屬到場，警方除請廟方清點財損狀況外，並擴大調閱周邊監視器影像，以進一步釐清張嫌犯案動機，全案將依法移送偵辦。第四分局呼籲，民眾應理性控制情緒，切勿任意毀損他人財物或公共場所物品，以免觸犯刑法毀損等相關罪責；若遇突發狀況，應保持冷靜並立即報警，由警察到場妥適處理。