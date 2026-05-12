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鋒面步步進逼 北台灣明後天慎防冰雹

▲周三、周四鋒面影響最劇烈，北部、中部山區會出現「劇烈天氣」，周五雨勢轉移到中南部。（圖／中央氣象署）

周五換南台灣下雨 全台氣溫周末前下滑

▲未來一周氣溫變化不大，周二至周五因為降雨、雲量增多，北台灣、宜蘭降溫較為明顯。（圖／中央氣象署）

鋒面準備影響台灣，中央氣象署預報員林伯東表示，今（12）日台灣雲量明顯增多、體感偏濕，北台灣入夜將有局部降雨；明（13）日起鋒面抵達北台灣，周四（5月14日）清晨前，北部、中部山區恐出現強陣風、瞬間大雨、雷擊、冰雹，周五（5月15日）雨勢轉移到中南部，周六（5月16日）天氣逐漸好轉。林伯東說明，鋒面系統已在華南附近建立，今天鋒面前方的雲系逐漸移進台灣，雖然沒有特別明顯的雨勢，但各地雲量明顯增多，體感潮濕，東半部整天有零星短暫陣雨，入夜後北台灣也有局部短暫陣雨，中南部天氣相對穩定，南台灣有超過30度的高溫。林伯東指出，鋒面明天抵達北台灣，台中以北都是容易下雨的環境，一直到周四清晨，鋒面將會導致北部、中部山區出現「劇烈天氣」，包括強陣風、瞬間大雨、雷電，甚至不排除冰雹出現，是本周天氣最不穩的一天。林伯東提及，南台灣周三、周四則是雲量再增加，雨勢還不會這麼明顯，不過時間來到周五，鋒面南下移，降雨主要區域就會從北部換到中南部地區，直到周六、周日鋒面更遠離，各地天氣才會慢慢轉好，僅剩東半部有局部雨勢。氣溫方面，今天各地溫度都來到30度左右，南台灣近山區甚至可以來到35度，氣象署目前已針對「台南、屏東」發布高溫資訊，周三至周五鋒面影響下，各地白天高溫下滑2至5度，周六過後鋒面遠離，白天高溫再回到30度左右。