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▲iOS 26.5今正式釋出，功能面來看沒有大規模的升級。（圖／翻攝官網）

iOS26.5值得更新嗎？

▲iOS 26.5對雙系統訊息傳送加入了RCS端對端加密，提升iPhone與Android跨平台傳訊安全性進一步提升。（圖／記者周淑萍攝）

RCS是什麼？

Apple地圖新增地點推薦

▲蘋果地圖加入地點推薦功能，系統會根據附近熱門趨勢與使用者近期搜尋，顯示可能感興趣的地點。（圖／記者周淑萍攝）

App Store訂閱付款更彈性

哪些iPhone可以更新？

iOS26.5怎麼更新？

該不該更新？

手機更新後會發熱正常嗎？

▲iPhone升級後，手機短暫發熱多半屬正常現象，主因是系統會在背景重新建立索引、同步照片與整理App資料。（圖／記者周淑萍攝）

蘋果最新作業系統iOS 26.5今（12）天正式釋出，雖然不是年度大型改版，但仍帶來多項與日常使用相關的新功能，包含「訊息」App支援RCS端對端加密、「Apple地圖」新增地點推薦、「App Store」訂閱付款更有彈性，另外也修補多項安全漏洞。若手上的iPhone支援更新，建議可先完成備份後升級。這次iOS26.5介面上沒有大改版，主要在強化安全性，Apple官方指出，iOS 26.5開始讓iPhone用戶在支援條件下，在RCS聊天中看到新的鎖頭圖示，代表該段對話已啟用端對端加密；當RCS訊息採端對端加密時，訊息在裝置之間傳送過程中無法被讀取。RCS訊息端對端加密功能為預設啟用，用戶可手動關閉，不過，蘋果仍將此功能標示為Beta版，採分階段推送，因此並非所有用戶更新後都能立即啟用過去iPhone傳給Android的「綠色泡泡」訊息，安全性與iMessage不同，這次iOS 26.5讓iPhone與Android之間的RCS訊息開始支援端對端加密，讓跨平台聊天更安全。不過，這項功能iPhone要升級iOS 26.5、電信商支援，且Android用戶使用最新版才能使用。RCS全名為Rich Communication Services，是傳統SMS簡訊的升級版，支援較高畫質圖片與影片、已讀、輸入中提示等功能，使用體驗更接近通訊軟體。iOS 26.5加入RCS端對端加密後，iPhone與Android跨平台傳訊安全性進一步提升。iOS26.5也替Apple地圖加入地點推薦功能，系統可根據附近熱門趨勢與使用者近期搜尋，顯示可能感興趣的地點。對常用Apple地圖找餐廳、商店或景點的用戶來說，搜尋欄會變得更主動，不一定要重新輸入完整關鍵字，也能快速看到建議地點。第三項更新與App Store訂閱有關。外媒指出，Apple推出新的訂閱付款型態，讓部分App可提供12個月承諾、按月付款方案，對訂閱費較高的服務來說，可降低一次付費壓力，但這項功能並非所有App都會自動支援，仍需開發者提供對應方案，實際能否使用也要以App Store頁面顯示為準。Apple安全更新頁面顯示，iOS26.5與iPadOS26.5適用於iPhone11與後續機型。iPhone用戶可打開「設定」App，依序進入「一般」>「軟體更新」，檢查是否已收到iOS26.5。更新前建議先備份資料，並確認手機電量充足或接上電源，再進行升級。若平常會用iPhone傳訊息給Android用戶，或重視手機資安，iOS26.5值得更新。這次雖然沒有大幅改變iPhone介面，但RCS端對端加密、安全修補與Apple地圖、App Store調整，都是偏向日常實用的升級。若擔心剛推出可能有小Bug，也可先觀察1至2天。根據記者以往更新經驗，iPhone升級後，手機短暫發熱多半屬正常現象，主因是系統會在背景重新建立索引、同步照片與整理App資料；若超過1至2天仍持續發燙或伴隨異常耗電，就會建議檢查電池用量或檢測。