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新北市新地標淡江大橋今（12）日通車，交通部舉辦的通車典禮卻未邀請新北市政府。對此，國民黨立委徐巧芯的辦公室主任陳暉今發文再揭，交通部後續做法不是補邀請，竟是叫新北市區公所也別參加了，他更狠酸淡江大橋直接變「蛋雕」大橋；反正中央剪綵重要，到時候有問題再甩給新北市府就好？淡江大橋通車典禮，新北市僅淡水區、八里區長受邀參加，至於新北市政府從市長，到交通局、工務局，通通未受邀。陳暉今再揭，淡江大橋通車沒有邀請新北市長跟市府被發現後，交通部的做法不是補邀請，而是叫區公所也別來了，淡江大橋變「蛋雕」大橋。陳暉更質疑，先不說新北市府出了大橋建造三分之ㄧ的經費，難道通車後的相關交通配套，不用跟新北市府討論？還是說反正剪綵重要，到時候有問題再甩給新北市府就好？另外，淡江大橋完工後，機車道的寬度狹窄曾引發輿論熱議。對此，陳暉說，外行領導內行，已經讓多數用路人對淡江大橋的奪命設計感到擔憂，為了趕通車，前期不做壓力測試，現在要通車了更是小鼻子小眼睛，不邀請新北市府有關單位一起參加，僅僅通知區公所。陳暉痛批，畢竟高官們出行都有專車，甚至有車隊還有交管，我們這些機車族的聲音在他們厚厚的擋風玻璃跟暗暗的隔熱紙後，跟雜音沒兩樣。當重大交通樞紐成為重大安全隱患，交通部還要為了搶收割選擇性忘記做操作，只怕最後忘記的，都只是用路人的權益。