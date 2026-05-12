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▲趙露思近日在泰國演唱會上穿著性感馬甲、開M字腿，大秀性感歌舞引起話題。（圖／翻攝自趙露思工作室官微）

▲趙露思曾被譽為「95後女星的商業天花板」，人氣超旺，吸金實力不同凡響。（圖／翻攝自趙露思工作室官微）

▲趙露思大戰前經紀公司，最後成功走人，又不必付出數億賠償金。（圖／翻攝自趙露思工作室官微）

近日在泰國曼谷演唱會上性感亮相、穿著馬甲在熱舞時露出屁股蛋的趙露思，不但是中國這幾年最紅的20多歲花旦之一，去年她怒槓當時經紀公司銀河酷娛，反而使她的影音平台多出47萬粉絲，單場直播更超過2558萬人觀看。曾有人推估，她在60秒以上影片的報價可以到53萬元人民幣（約210萬元台幣），比上班族4年薪水還多。趙露思和前東家銀河酷娛撕破臉，曾經是轟動各界的影劇頭條。她怒稱意外生病只能被迫取消掉一部分品牌代言，結果公司曾經表示要負責，卻是她來承擔205萬人民幣（約台幣840萬）的賠償金。她不惜公然對銀河酷娛開戰，倒是讓她的粉絲增加，連短影音的報價都能夠超過上班族4年薪水，本該是醜聞卻幫到她人氣往上衝。趙露思不僅沒影響到自己的人氣，卻更突顯出強大的吸金能力，當時她被估算影音報價按照長度可以分成：1秒至20秒的短片37萬人民幣（約150萬元台幣），21秒至1分鐘的影片為43萬元人民幣（約170萬元台幣），1分鐘以上的影片是53萬元人民幣（約210萬元台幣），網友稱她是「95後（1995年出生）女星商業天花板」。銀河酷娛對於趙露思在直播時的公開炮轟，反應也很有趣，先發表聲明稱公司也承受巨大壓力，要求她別再發聲，她乾脆繼續開直播對著影迷大吐苦水，銀河酷娛馬上取消關注她的微博，遭她的粉絲酸「沒見過這麼玻璃心的公司」，罵他們都已經不裝了，還不解約、放她走。該公司旗下就趙露思最當紅搶手，也很難說放她自由就放她自由。可是趙露思鐵了心要跟銀河酷娛分道揚鑣，最後免付高達4億元的違約金，正式加盟阿里巴巴新成立的「虎鯨文娛」，反倒是銀河酷娛一度被傳股東都退出、陷入倒閉危機，還得出面發聲明駁斥謠言，在這場戰爭中，是明顯的輸家。