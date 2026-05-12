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江宜臻昨日率先開轟，等待了30多年的地標，淡江大橋本該是全台灣、全雙北人共同歡慶的喜事，但令人心寒的是，交通部舉辦淡江大橋通車揭牌及祈福儀式，竟未邀請侯友宜以及新北市交通局、工務局等相關單位，痛批中央「有成果就收割」，完全無視地方多年投入與協助。
新北市府新聞局長李利貞今也進一步表示，市府曾主動向交通部確認是否需派員出席祈福儀式，未料交通部竟回覆「未邀請相關機關、首長及民代」。更讓市府不滿的是，公路局昨晚還透過電話通知淡水、八里2位區長，希望他們「不要參加」祈福典禮。李利貞痛批，根本是「大工程搞小動作」。
侯友宜低調回應 卓榮泰：5月9日才是正式大典
面對中央與地方的爭議持續延燒，侯友宜今日受訪時則維持低調，他表示，淡江大橋是大家的，通車也是新北市政府非常重要的事情，最重要的目標是讓用路人能安全、順暢通行，無論是八里或淡水兩端交通，新北市府一定會做好自己的工作，讓淡江大橋平安通車。
至於外界質疑今天祈福典禮只發媒體通知、卻未邀地方代表出席，行政院長卓榮泰稍早在立法院答詢時則解釋，5月9日晚間早已舉辦大型正式通車典禮，當時包括總統賴清德、侯友宜及多位立委皆有出席，現場還有表演活動及大批民眾參與。卓榮泰強調，今天舉行的只是較為簡單的祈福儀式，因此規模與形式有所不同。