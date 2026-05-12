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三班護病比鼓勵變強制入法 石崇良：不是喊數字就立刻實施

三班護病比於立院三讀通過入法，因衛福部拍板延長2年緩衝期，引發在野質疑政策恐跳票。而衛福部長石崇良昨（11）日在立法院備質詢時，回應「如果怕跳票就再投給總統，他就一定會落實」。民進黨立委今（12）日直指石崇良是耍嘴皮。石崇良今表示，「賴總統上任後，是歷來投入在醫護資源最多的一任總統」，且整個政策的規劃是有計畫性地推動，必須很負責任的推動政策。對於三班護病比在野黨質疑政策可能跳票，石崇良則說，若怕跳票就再投給總統，他就一定會落實。今民進黨立委吳沛憶則批耍嘴皮。石崇良今日出席「亞太罕病創新治療中心啟動記者會」時，會前接受媒體聯訪，他強調，有關三班護病比，一定會在任期內完成上路。石崇良說，「不會有跳票問題」。他說，這不僅是三班護病比的問題，而賴清德總統上任後，可說是歷來投入在醫護資源最多的一任總統，連續2年健保最高成長率5.5%成長，今年總額挹注成長597億，加上公務預算191億，是歷年成長最凹。石崇良指出，健保點值提升超過0.95，加上總統在公開或私下場合，多次都有喊話希望各醫院院長在健保點值挹注後，可用於人員加薪，特別是醫護人員。在護理部分，也有12項護理改革計畫，從人才培育到薪資改善等，石崇良認為，三班護病比入法不是今天才開始，而是賴總統一上任就積極推動，做好各項整備，為的是上路時達到不關床、不排擠病人就醫情況。石崇良說明，整體三班護病比從鼓勵變強制性入法，是有計畫性推動，不是喊喊數字就立刻實施，必須負責任推動政策。