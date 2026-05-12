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▲菲律賓參議員凱耶塔諾（右一，Alan Peter Cayetano）當選新任參議長。（圖／翻攝自senate.gov.ph）

11日，菲律賓眾議院以255票贊成、26票反對、9票棄權通過彈劾菲律賓副總統莎拉．杜特蒂（Sara Duterte）。這是莎拉第二次被彈劾。2025年2月，眾議院已表決通過一次彈劾，但數個月後被最高法院宣布程序違憲，1年內不得重複彈劾。今年2月禁令屆滿，民間團體再次提出彈劾訴狀。彈劾理由書指控莎拉濫用機密資金、賄賂政府官員、對總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）發出刺殺威脅，以及擁有來源不明財富等。如今，投票結果出爐，贊成彈劾的票數超過憲法規定的1/3門檻，全案將移交參議院審理。若在由24席組成的參議院中，有2/3的參議員判決薩拉有罪，她將被拔除副總統職務，並終身不得擔任公職。莎拉並未出席任何一場彈劾聽證會，但透過法律團隊發表聲明，全面否認相關指控。同樣在11日，參議院以13票贊成、9票反對、2票棄權罷免了原參議長索托（Vicente Sotto III），參議員凱耶塔諾（Alan Peter Cayetano）當選新任參議長。2016年菲律賓總統大選時，凱耶塔諾曾是杜特蒂的競選搭檔。這場突然發生的權力重組，時機敏感引發外界揣測，也為莎拉最終是否會被定罪免職增添變數。凱耶塔諾去年曾表示，若反對者不希望莎拉於2028年成為總統，應在選舉程序中擊敗她，而非透過彈劾程序阻其競選。