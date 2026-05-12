世界衛生組織（WHO）11日表示，目前共接獲9例與「宏迪斯號」（MV Hondius）郵輪相關的漢他病例報告，其中7例已確診感染漢他病毒中的安地斯病毒株（Andes virus，ANDV），且有3例死亡。中國復旦大學附屬華山醫院感染科主任、國家傳染病醫學中心主任張文宏教授指出，「宏迪斯號」事件不是一個簡單的「郵輪疫情」，而是一條仍在調查中的風險鏈，是否會在近期結束，仍需觀察郵輪返程人員在後續6週居家隔離期間，是否發病、是否有二代病例出現。
綜合中媒報導，張文宏團隊認為，從流行病學調查的角度來看，這起事件的重點不只是「郵輪上發生了感染」，而是：1名可能在南美自然疫源地暴露後感染的旅行者，進入遠洋探險郵輪這相對封閉、人員長期共同生活、跨國流動複雜的場景，隨後形成了有限繼發傳播和多國接觸者追蹤。
該文共分為8大部分，依序是：
1. 事件起點：一名登船前有南美洲長期旅行史的乘客
2. 病例鏈：從可能輸入病例到船上繼發病例
3. 為什麼跨國追蹤成為這次事件的困難？
4. 傳播模式：目前最合理的假設是什麼？
5. 船上醫療與資訊溝通：這次事件揭露的現實挑戰
6. 國際處置：重點在於管理接觸者，而不是擴大社會恐慌
7. 歷史聚集事件對照：安地斯病毒人際傳播的關鍵規律
8. 對中國公眾和醫療機構的提示
研究團隊分析，安地斯病毒株主要分佈於南美洲，通常與受感染囓齒動物及其排泄物污染環境有關，WHO目前提出的工作假設是：病例1可能在登船前，於阿根廷相關活動中發生環境暴露而感染，具體暴露地點和活動仍在調查。目前較為穩健的判斷是，本次事件的源頭更可能不是「郵輪本身突然產生病毒」，而是1名已感染或處於潛伏期的旅行者登船後，在航程中發病，並由此觸發後續傳播鏈調查。
研究團隊認為，流調工作接下來要回答的問題是：後續病例是否與病例1存在時間、空間和接觸上的關聯，這些細節非常重要。安地斯病毒的人際傳播並不高效，但其傳播條件正好與「密切、持續接觸」有關，如果首例病例在死亡前後已處於可傳播階段，且其密切接觸者隨後發病，那就會為「船上有限人際傳播」提供重要線索。
目前的證據偏向支持「登船前暴露+ 船上有限人際傳播」的工作假設，但最終仍需依賴完整接觸史調查、環境調查和病毒基因組定序。研究團隊坦言，這次事件最複雜的地方之一，是部分人員在病原明確前已經離船，並在返國後陸續出現疑似症狀，意味著這已非單純的「船上封閉事件」，而是變成涉及多個國家、地區的接觸者追蹤任務。
專家也提醒，對一般民眾而言，依照WHO給出的數據，本次事件風險較低，無需恐慌；對密切接觸者、同船人員和醫療照護人員，則需要嚴格追蹤和健康監測。
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該文共分為8大部分，依序是：
1. 事件起點：一名登船前有南美洲長期旅行史的乘客
2. 病例鏈：從可能輸入病例到船上繼發病例
3. 為什麼跨國追蹤成為這次事件的困難？
4. 傳播模式：目前最合理的假設是什麼？
5. 船上醫療與資訊溝通：這次事件揭露的現實挑戰
6. 國際處置：重點在於管理接觸者，而不是擴大社會恐慌
7. 歷史聚集事件對照：安地斯病毒人際傳播的關鍵規律
8. 對中國公眾和醫療機構的提示
研究團隊分析，安地斯病毒株主要分佈於南美洲，通常與受感染囓齒動物及其排泄物污染環境有關，WHO目前提出的工作假設是：病例1可能在登船前，於阿根廷相關活動中發生環境暴露而感染，具體暴露地點和活動仍在調查。目前較為穩健的判斷是，本次事件的源頭更可能不是「郵輪本身突然產生病毒」，而是1名已感染或處於潛伏期的旅行者登船後，在航程中發病，並由此觸發後續傳播鏈調查。
研究團隊認為，流調工作接下來要回答的問題是：後續病例是否與病例1存在時間、空間和接觸上的關聯，這些細節非常重要。安地斯病毒的人際傳播並不高效，但其傳播條件正好與「密切、持續接觸」有關，如果首例病例在死亡前後已處於可傳播階段，且其密切接觸者隨後發病，那就會為「船上有限人際傳播」提供重要線索。
目前的證據偏向支持「登船前暴露+ 船上有限人際傳播」的工作假設，但最終仍需依賴完整接觸史調查、環境調查和病毒基因組定序。研究團隊坦言，這次事件最複雜的地方之一，是部分人員在病原明確前已經離船，並在返國後陸續出現疑似症狀，意味著這已非單純的「船上封閉事件」，而是變成涉及多個國家、地區的接觸者追蹤任務。
專家也提醒，對一般民眾而言，依照WHO給出的數據，本次事件風險較低，無需恐慌；對密切接觸者、同船人員和醫療照護人員，則需要嚴格追蹤和健康監測。