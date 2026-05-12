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▲李芷婷（如圖）經歷一段時間的低潮後回歸歌壇，近來展開《海嘯來Bar》Mini Tour 全新巡迴演唱會。（圖／李芷婷臉書）

歌手李芷婷因與前男友的感情、行為舉止被貼上「崩壞女星」的標籤，讓她一度陷入低潮。今（12）日李芷婷發文吐露這些年的心路歷程，「坦白說，前幾年過得實在很不好，比大家看到的更為糟糕」，一度考慮退出歌壇的她，克服了手抖、嚴重心悸等心魔並再次回到歌壇，看著許多粉絲依舊支持著她、願意聽她唱歌，李芷婷有感而發說：「流量如何、是否被人唾棄，已不再是首要。」李芷婷經歷一段時間的低潮後回歸歌壇，近來展開《海嘯來Bar》Mini Tour 全新巡迴演唱會，今日她PO出演出照吐露心情說：「坦白說，前幾年過得實在很不好，比大家看到的更為糟糕。」對於決定回來唱歌這件事考慮很久。李芷婷直言光想到要站上台面對人群，她的手會不自覺顫抖，唱出來的音色也全是被恐懼侵略的痕跡。李芷婷一度感到迷惘、不知道自己是誰，甚至用酒精摧毀自己。某天她傳了好多語音訊息給媽媽，內容從懺悔到想放棄歌唱夢想，但隔天起床收到媽媽回傳的語音「她告訴我，她一直都為我感到驕傲」，這句話帶給李芷婷莫大的希望，並願意再次回到歌壇。李芷婷起初花了許多時間與自己對話、慢慢修補內心的空洞，在製作專輯的過程中一次次克服心魔，她說：「我知道我應該這輩子很難再輕易相信人，但我還是想對身邊的所有人釋出我的所有善意。」李芷婷也從原本上台前焦慮到想躲起來、手抖、嚴重心悸，到現在能在後台放鬆的喝水聊天，自己這段時間的進步讓她感到無比開心。不過，李芷婷也發現自己的流量不如從前，太久沒回歸產生的落差讓她焦慮一段時間。近日她展開全新巡演，看著台下的熟面孔，李芷婷終於明白回歸的意義，看見粉絲們因為她的音樂感受到救贖，讓李芷婷找回身為歌手的感動，認為「流量如何、是否被人唾棄，已不再是首要」，現階段只想用最單純的愛守護大家。