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民眾黨近期再度爆發退黨潮，引發外界關注，傳出民眾黨前發言人、立院黨團前副主任楊寶楨指出，若民眾黨最終不提名台中市東南選區，考慮「脫黨參選」。楊寶楨今（12）日受訪表示，如果真的最後民眾黨沒有打算在艱困選區派人參選，她還是會選擇獨立參選、脫黨參選到底。針對在電視節目表示感受到明顯排擠，不排除脫黨參選，楊寶楨回應表示，其實就是目前為止黨中央跟地方黨部，他們可能有在選區的規劃上有他們的自己安排，「所以我是想說，如果真的最後他們沒有打算在這個艱困選區來派人的話，那我還是會選擇就是獨立參選、脫黨參選到底，因為還是希望在這樣的選區裡面可以有藍綠以外的候選人，可以讓民眾來做挑選。」針對台中市議員江和樹質疑不跟黨中央溝通，批評沒服務處沒辦法選，楊寶楨表示，其實剛開始並沒有直接說要不要參選，其實也是江和樹他有講到說會來跟黨中央這邊推薦，希望黨可以用徵召的方式來進行，「所以其實他最剛開始是建議我，就讓我等黨這邊來找我，然後來進一步的談」。楊寶楨說，她也必須要講，因為其實如果還沒有確定有沒有黨去做徵召或是後續的一個登記報名的情況之下，其實光是在這個背心的識別上面或是在文宣品的識別上面，其實都會出現了一個不太好確定的狀況，所以當然還是會希望可能能等到就是正式有沒有黨的一個提名的情況之下，再去做後續這個安排，但目前其實都已經在地方上有在私底下的一個行動，然後包含做一些前期的這個作業，目前地方黨部還沒有去開放這個選區的登記報名，所以她應該這兩天會再跟市黨部進一步確認狀況。媒體問如果沒有提名會選到底嗎？楊寶楨說，「對，目前是這樣子的一個打算」，她還是希望這樣子能夠讓第三勢力在更多的選區上可以被看見，可以讓民眾有選擇。針對江和樹嗆楊寶楨不會選，還說「你以為你是誰，要人家扛八人大轎請你」楊寶楨回應說，「我尊重他的說法，我當然還是很感謝他當時其實有力挺我也有聲援我，我想他可能是這陣子在當了有受到一些壓力，所以我不會覺得有什麼樣的情況，還是尊重他的說法。」楊寶楨說，其實目前地方黨部並沒有主動的聯繫，但沒關係，她這陣子會再找時間跟整個市黨部來確認一下，到底黨有沒有打算在這個選區來派人後續可以再跟大家說明。針對在節目上對民眾黨走向表達擔憂，若一味走向「藍白合」，可能很難向年輕支持者說明民眾黨跟國民黨差異，導致部分選民流失，楊寶楨回應表示，其實她一直都很支持「藍白合」，只是在地方選舉上，民眾黨若單純盡力跟國民黨整合的情況下，比較擔心是民眾黨的主體性可能會因此而消失。楊寶楨認為，這件事對於在未來2028年選舉上，今年選舉還算是前哨戰，若以目前是這樣子局面的話，可能也會讓一些支持者覺得民眾黨跟國民黨的差別到底在哪裡？所以，她個人認為其實在地方選舉上，民眾黨可能還是得展現願意戰、願意選決心來給支持者看。