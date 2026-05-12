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民眾黨前發言人楊寶楨昨天上網路媒體節目時，提到評估角逐台中市東南區市議員，不排除脫黨參選，「或許5月底之前，可以給大家一個明確的答案」。最早推薦她參選的台中市議員江和樹則直言「她不會選啦！」毫不客氣地連3問「你對東南區的渴望在哪裡」、「你為什麼一直不跟柯文哲、周榆修聯絡？」「需要我們抬18人大轎去扛你嗎？」今年3月楊寶楨宣布離開新竹市政府發言人一職時，江和樹熱情邀她回台中參選東南區市議員，認為她可完美承接立委羅廷瑋4年前選東南區議員時留下的選民。但江和樹8日獨自上黃光芹網路節目《品觀點》卻感慨「只有江和樹一個人在努力」，透露不再支持楊寶楨參選台中市議員。楊寶楨昨天也上《品觀點》，接受另一主持人樊啓明專訪，強調並非如江和樹所言未跑地方，而是目前為收集資訊的階段，據她了解，東南區是新舊融合的選區，和自己服務過的新竹市舊城區很相似，很需要年輕人、不一樣的力量加入，目前席次2綠2藍，下屆至少7人參選，自己在前置作業過程中，感受到競爭很激烈，這陣子積極和家人溝通，已經獲得支持。她認為在確切時間點浮出檯面比較好，並透露「應該會在5月底做出決定」；至於江和樹的說法，她予以尊重，也能理解江在黨內受到的壓力。樊啟明問，是否考慮過退黨或脫黨參選？楊寶楨說「這問題很沉重」，並透露過去面對很多內部壓力，曾想退出政治圈。如果黨覺得台中市東南區選情艱困，或有其他考量不派人也沒關係；如果她決定獨立參選，退黨會是考量的一個選項。江和樹今（12）日回應此事時，直白講「她不會選啦」！楊寶楨雖有地方戰將的條件，但距離投票日剩200天，「你的競選服務處在哪裡？你對東南區的渴望在哪裡？看得出來想選嗎？」江和樹不滿地說，中央黨部栽培楊寶楨這麼久了，關於想參選一事，這是她自己的前途，應該自己去掌握，但「你跟周瑜修不熟嗎？你跟柯文哲不熟嗎？為什麼不跟他們聯絡？我需要十八人大轎去扛你嗎？你是誰啊？」江和樹說，不要以為自己年輕就能當選「選民是選能力不是在選年紀」，他再次強調楊寶楨不可能選，「說我在笑你也沒關係，真的想選的人不是這樣啦」！他指出台灣民眾黨現在是逆風，「你如果還想傷害我們民眾黨，我們也沒差了」。