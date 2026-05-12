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毛利率下滑、匯損壓縮獲利 EPS 2.18元、年減6成

Q2完成收購Sandoz菲律賓業務交割

製藥公司美時公布2026年第一季財報與4月營收表現。受惠於合併Alvogen，以及B2B業務成長，第一季營收創下單季歷史新高，前四月營收也比去年同期成長逾六成。美時總經理Dr. Petar Vazharov表示，隨著美國業務的整合，美時已開始實現整合平台帶來的策略效益，包括透過Alvogen既有的營運平台，直接於美國商業化美時特定產品的機會。美時2026年4月營收30.86億元，年增20%。累計前四個月營收為117.30億元，較去年同期大幅成長61%。今年美時的美國業務較去年同期成長99%，達69.76億元，佔營收約60%，反映Alvogen在去年底完成併購後的完整期間貢獻。亞洲業務較去年同期成長3%，佔營收約31%。美時的B2B業務較去年同期成長317%，達11.28億元，佔營收約10%，受惠於重點產品的推出，例如Nintedanib於歐洲以及Enzalutamide於南美洲及加拿大上市。美時第一季毛利率為50.7%，較去年同期下降10.9個百分點，主因是血癌藥Lenalidomide貢獻佔比降低。營業利益為19.59億元，年增14%；營業利益率受到毛利率下降影響，比去年同期減少13.6個百分點，為22.7%。在淨利部分，第一季歸屬母公司淨利為5.67億元，EPS為2.18元，都比去年同期年減60%。獲利較去年同期下滑，主要反映整合Alvogen後產生的財務成本增加，以及美金升值帶來的匯兌損失。若排除匯損影響，調整後EPS為2.69元。另，研發方面， 口服腫瘤新藥 LP757（Cabozantinib）已於美國獲受理審查；同時，Nintedanib 已於全球30個市場上市。而Keytruda生物相似藥與小腦萎縮症孤兒藥的合作，持續擴充腫瘤與罕見疾病領域。