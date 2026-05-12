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，未來的這個紀念堂應該朝兩個方向來做改進，一個就是「保存歷史記憶」，一個就是「推廣民主教育」。

針對民間團體呼籲關閉中正紀念堂堂體，行政院長卓榮泰今(12)日備詢時沒有說出明確答案。但他表示，可以朝保存歷史記憶、推廣民主教育，成為民主教育園區，「關門是個考量，如果開門是打開一個民主的大門，也是是另外一個考量」。但卻遭民進黨立委林宜瑾不滿反嗆，打開民主大門，同時沒有關上這個威權崇拜的門，實際上也是很說不過去喔。立院院會今日繼續邀請行政院長卓榮泰提出施政方針及施政報告，並備詢。民進黨立委吳沛憶、林宜瑾在立院質詢時關切轉型正義的推動進度。吳沛憶表示，行政院目前已公告42處不義遺址，但僅19處設有清楚標示，超過半數尚未設置告示牌，其中還包括多處中央部會主管場址，不義遺址保存行動策略既已提出，除標示設置外，也應推動導覽活動與教育紀念推廣，並由中央部會帶頭示範。林宜瑾質詢時表示，她之前就有提出「中正紀念堂管理處組織法」的廢止案，也有提一個新立案就是「國立民主教育園區管理處組織法」替代，她要求行政院和文化部應該要儘速跟上中正紀念堂轉型相關法制的作業，如果短期內做不到，至少也要先停止在台灣傷口上撒鹽，就是要關閉中正紀念堂堂體的大門，來截斷這個威權崇拜的軸線，直到提出更好的轉型方案，詢問「關閉堂體這件事情做不做得到？」因為這項訴求至少在2022的9月，行政院推動轉型正義的會報，第一次會議就被提起。卓榮泰說，他感謝文化部長李遠承續過去的努力，對這個紀念堂的一個轉型做了很多很多的的交涉溝通。比方說把這個儀隊就移到這個牌樓底下，這是第一步卓榮泰說，「我們希望成為一個民主教育園區，所以我認為，在兩個保存歷史記憶跟推廣民主教育的前提底下，關門是一個考量，如果打開門是打開一個民主的大門，也許是另外一個考量，我們會再跟社會做溝通」。不過，林宜瑾說，打開民主大門，同時沒有關上這個威權崇拜的門，實際上也是很說不過去喔，他也請行政院跟文化部好好來做一個考量，因為這真的是停止在台灣傷口上撒鹽的一個最根本的方式。李遠說，當初中正紀念堂的所有設立，包括樓梯的幾階，還有那個其實大家進去都是「膜拜不是休息」，的確是這樣，所以他們現在有一個除了辦活動之外，還有去除威權空間，這個他們在努力地做去除威權的空間，給別人走進來之後感覺他不是一個只有膜拜的空間。