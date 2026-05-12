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LINE「今日壽星」通知太煩人！一票用戶怨：關我什麼事

▲許多人被LINE的「今日壽星」提醒搞到很煩，尤其工作上加了大量不熟好友後，生日通知天天跳出，讓不少人直喊困擾。（圖／記者賴禹妡翻攝）

LINE「今日壽星」通知怎麼關？2方法快看 自己生日也能手動關

▲▼有內行人分享兩種關閉方式，只要從提醒設定或LINE禮物頁面調整，就能讓生日通知徹底消失。（圖／記者賴禹妡翻攝）

LINE「聊天室行事曆」日期藍字終於改掉！一鍵關閉方法曝

▲LINE先前推出的聊天室日期自動轉藍字功能，因影響閱讀體驗遭大量抱怨，目前已新增手動關閉選項。（圖／官方提供）

LINE近期改版後新增不少功能，卻也引發大量用戶反彈，其中「今日壽星」通知就引爆怨聲。有網友表示，每次打開LINE都會看到不熟的同事、業務對象甚至前任生日通知，忍不住直呼：「到底乾我屁事？」貼文吸引大批網友共鳴。對此，也有內行人分享兩種關閉方式，能讓畫面恢復清爽。此外，先前被嫌太擾人的聊天室「日期藍字超連結」功能，如今LINE也新增手動開關，讓用戶能自行決定是否顯示。一名女網友在Threads發文抱怨，「LINE可以關掉今日壽星嗎？到底乾我屁事？」原PO表示，現在只要打開LINE，就會一直看到各種生日提醒，甚至還會提前預告，讓她覺得相當多餘。貼文曝光後迅速掀起熱議，吸引超過1.8萬人按讚，不少人也坦言早就被這功能煩到受不了，尤其工作上加了大量不熟好友後，生日通知天天跳出，讓不少人直喊困擾，「每次看到生日通知就順便刪好友」、「看到都在想這些人到底是誰」、「它會跳前男友真的發瘋」、「LINE現在很多都是工作聯絡用，不然早刪了」、「還沒生日當天就在提醒真的很煩」。對此，也有不少內行人分享關閉「今日壽星」通知的兩種方法。第一種方式，是從LINE主頁右上角的「鈴鐺提醒」圖示進入，再點左上角「齒輪」進到提醒設定，最後找到「生日」選項並關閉提醒即可。另一種做法則是從LINE下方「錢包」頁面進入，點開「LINE禮物→右下角『我的』→好友禮物紀錄」→所有生日好友→『好友生日通知』功能關掉」，就能避免壽星通知不斷跳出。另外，如果不希望自己的生日被LINE推送給其他好友，也能自行關閉。操作方式同樣從LINE主頁進入，並點選「右上角齒輪設定→個人檔案→生日→把『顯示我的生日』功能關閉」即可。除了生日通知惹議之外，LINE近期推出的新功能「聊天室行事曆」同樣引發抱怨。原本系統設計是希望用戶在聊天室輸入「今天」、「明天」等日期時，可以自動轉換成藍色超連結，方便快速建立行程，但許多使用者認為這功能反而影響閱讀體驗，讓聊天畫面變得很凌亂。對此，LINE也在最新26.6版本中新增手動開關功能。只要將LINE更新至26.6（含）以上版本，用戶就能自行決定是否顯示聊天室中的日期超連結。設定路徑為「LINE主頁→設定→聊天→透過訊息內容建立行事曆行程」，關閉後即可讓聊天室畫面恢復原本的簡潔狀態。