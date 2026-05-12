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▲記者會計有高雄市議長康裕成等20餘位市議員及市議員參選人參加，並與賴瑞隆拿起「接力棒」齊喊口號，展現團隊並肩延續高雄光榮的決心。(圖／民進黨高雄市長參選人賴瑞隆辦公室提供)

民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆今（12）日召開「南方崛起，邁向國際」記者會，正式發表「第四棒的挑戰」，公布競選主軸與全新主視覺，並提出下一階段城市願景。賴瑞隆強調，自己擁有紮實的市政歷練，有信心承擔謝長廷、陳菊及陳其邁接下來最關鍵的「第四棒」，即是在前三棒奠定的基礎上，進入更高值且國際化的新局。賴瑞隆今天選擇在高軟園區公布競選以「南方崛起，邁向國際」為主題的主視覺，色系採用活潑的桃紅色，除了象徵創意與熱情，更代表高雄人追求進步的自信；旭日意象則蘊含迎向新時代的希望，動態斜線則傳達突破挑戰的行動力。賴瑞隆表示，視覺不只是選舉識別，更展現將開創嶄新黃金十年的決心。賴瑞隆指出，謝長廷改變形象，陳菊翻轉命運，陳其邁打造光榮，接下來最關鍵的「第四棒」，即是在前三棒奠定的基礎上，進入更高值且國際化的新局。賴瑞隆提及，自己擁有紮實的市政歷練，長期參與高雄的進步與轉型，深知一路走來的不易，因此更有責任承擔「第四棒的挑戰」。賴瑞隆認為，高雄過去的累積，正是最重要的戰略資產。未來十年，高雄將成為帶動南方崛起的核心樞紐，全面布局半導體、AI算力、智慧製造、國防航太、農漁科技、文觀經濟與國際門戶等關鍵領域。賴瑞隆主張打造「半導體先進製程暨封測中心」，在陳其邁市府與中央努力下，大南方半導體S廊帶正逐步成形，隨著台積電等知名大廠陸續進駐，橋頭科學園區、白埔產業園區與周邊聚落將串連成完整產業鏈。接續的任務是「深化生態系」，全力整合中央、地方與民間資源，打造具全球競爭力的產業「高雄隊」。其次，賴瑞隆指出，「算力即國力」，高雄已具備AI產業架構的三層基礎。未來規劃「AI算力暨應用服務中心」，透過主權AI、產業模型庫與能源韌性等布局，讓算力成為百業升級的重要底座；並加速建構「City GPT」智慧平台，應用於交通管理、災防及公共建設維護等市政，讓科技成為市民真正有感的治理工具。賴瑞隆表示，高雄要走向國際，必須建立自己的高階人才供應系統。將延續推動國家重點領域校際研教園區，進一步提升為「人才中心」，攜手清華大學、陽明交通大學等頂尖學府，並結合在地大專院校，協力培育高科技從業者，讓青年在高雄看得見未來，也願意留在家鄉逐夢。賴瑞隆強調，南方崛起不只發生在科技業，更要讓製造業、農漁業與文化觀光一起共好。藉由AI賦能，協助傳產接軌高值供應鏈；同時推進智慧農漁業、提升原鄉山城韌性，讓科技也照顧土地與海洋。同時將形塑文化觀光盛事經濟產業鏈，把人流轉化為消費力與商機。賴瑞隆進一步表示，高雄要邁向國際，關鍵在海空雙門戶的戰略提升。短期持續強化高雄港與小港機場能量，中期整合大亞灣、會展、郵輪、物流與國際商務，長期推動「24小時海上國際機場」的評估，讓高雄成為台灣面向國際的新入口。賴瑞隆也強調，「南方崛起，邁向國際」並非口號，而是現在進行式，這樣的進步不能被中斷，且還要開啟新篇章。他已經做好準備，並長期參與其中；將和立委及議員夥伴、市民朋友攜手，承擔起關鍵第四棒的挑戰，帶領高雄承接區域均衡、國際連結的新使命，穩健走向世界舞台。今天記者會計有高雄市議長康裕成率綠營市議員及市議員參選人等20餘人到場參加，並與賴瑞隆拿起「接力棒」齊喊口號，展現團隊並肩延續高雄光榮、團結守護城市持續進步的決心。