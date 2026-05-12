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自2020年以來，馬來西亞反貪汙委員會（Malaysian Anti-Corruption Commission，MACC）已拘留超過6,643人，罪名是貪汙和濫用職權。馬來西亞媒體《星報》報導，馬來西亞反貪汙委員會記錄了2021年至2026年間查獲、沒收、罰款和和解金額超過162.9億令吉（約新台幣1,301.57億元）。於2009年成立的馬來西亞反貪汙委員會是聯邦機構，負責調查及起訴公私部門的貪瀆案件，擁有傳喚個人、搜查、扣押財物及逮捕嫌犯等權力。10多年前，一馬發展公司（1MDB）重大貪汙案動搖馬來西亞政壇。當時數名大馬最高層級官員盜用國家資金、揮霍於奢侈資產。如今，貪汙問題仍然嚴重。反貪汙委員會戰略通訊部主任希斯揚（Hisyam Mohd Yusoff）表示，委員會每年都收到超過6,000件的投訴和資訊數量。「光是今年，我們就收到了1587條訊息，並已立案調查328起案件，」他補充道。希斯揚表示，其中，2024年的逮捕人數最多，達到1334人。而在涉及凍結和扣押資產的類別中，2025年的金額最高，達到69.4億令吉（約新台幣554.51億元）。