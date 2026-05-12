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台北股市今（12）日表現震盪，開盤上漲90.6點、來到41880.66點，盤中最高來到42033.99點，不過隨後跳水翻黑，但在低接買盤挹注下翻紅走高，午盤上漲243.93點或0.58%，來到42033.99點。中小型股表現相對強勁，櫃買指數開盤上漲1.71點、來到423.72點，截至午盤都在盤上震盪，最高來到430.05點新高點位，午盤上漲4.42點或1.05%，來到426.43點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：群創、友達、聯電、華邦電、南亞科；午盤個股成交值排行榜前五名為：南亞科、台積電、群聯、聯電、群創。權值股漲跌互見，權王台積電以平盤價2235元開出，盤中雖然一度翻黑，但在買單挹注下翻紅，最高來到2255元，午盤上漲10元或0.45%，來到2245元；台達電開盤下跌20元、來到2225元，雖然早盤一度翻紅，但也是曇花一現，午盤下跌35元或1.56%，來到2210元；聯發科開盤下跌45元、來到3835元，午盤下跌100元或2.58%，來到3780元。PCB概念股也有買單挹注，志聖、尖點、楠梓電攻上漲停板，華通上漲逾7%，金居、凱崴、毅嘉上漲逾5%。面板族群也同步走高，產業消息傳出群創不僅打入SpaceX供應鏈，更因應AI與高速運算（HPC）的先進封裝熱潮，預計將與台積電展開合作，帶動今日股價再度拉出一根漲停板，來到35.5元，帶動同族群彩晶也攻上漲停價10.65元，友達則是上漲逾6%。半導體設備股也一片紅通通，志聖、蔚華科、閎康、辛耘、旺矽、豪勉、日揚、萬潤、長廣、陽程攻上漲停板，鴻勁上漲逾8%，中砂、創新服務、竑騰上漲逾7%。矽光子概念股也有資金撐腰，蔚華科、眾達-KY、IET-KY、創威、聯鈞、旺矽攻上漲停板，聯亞、上銓上漲逾9%，聯電上漲逾8%，正淩上漲逾6%。千金股也同步走高，旺矽、萬潤、新代、大立光、祥碩、愛普*攻上漲停板，緯穎上漲逾9%，聯亞、鴻勁上漲逾8%。