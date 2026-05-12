美國總統川普（Donald Trump）14、15日將訪問中國，並與中國國家主席習近平會面，美媒披露，外交圈與盟友正在關注，川普是否會因為商業考量或一時失言，破壞美國數十年來在台灣問題上的外交政策。
美國政治新聞Politico報導，據五位亞洲、歐洲國家外交官透露，盟友極度擔憂，以隨興、即興發言著稱的川普，可能會再無意間否定美國對台灣的支持。一名亞洲外交官直言，若習近平能讓川普在公開場合說出「支持和平統一、反對台灣獨立、台灣是中國的一部分」，對北京就是巨大勝利，只能祈禱川普脫稿演出時不會發生災難。
北京想要川普改口 文字遊戲成陷阱
美國對台政策長期維持在「認知到台灣與中華人民共和國不同」，同時避免對台獨表達任何形式的支持。北京則不斷施壓，希望美方從不支持台獨改為「反對台獨」。
前白宮國家安全會議中國事務主任、現任布魯金斯研究所研究員秦江南（Jonathan Czin）指出，這看起來只是文字遊戲，但將有巨大後果，而川普發言時往往會缺乏這種外交精確度。
白宮內部人士透露，幕僚正極力說服川普維持現狀，並盡可能減少對台灣問題的討論。然而，由於川普已無連任壓力，且其思考模式偏向實務經貿而非民主意識形態。
外交官們最大的恐懼在於，川普會為了換取經貿訂單或解決伊朗、荷姆茲海峽危機而犧牲台灣。一名駐華盛頓的亞洲外交官表示，「我們擔心北京會提議促成與伊朗的協議以重新開放海峽，代價則是美國在台灣問題上做出讓步。」
川普言論讓國際憂心 背棄台灣有代價
川普威脅併吞格陵蘭、將加拿大變為第51州、削減駐德美軍等行徑，已侵蝕了國際社會對美國履行長期承諾（包括威懾中國侵台）的信心。
川普今年2月曾引發外界對其遵守美國對台承諾的質疑。當時他告訴記者，他和習近平在通話中討論了可能向台灣增售武器的問題。這顯示川普違反了雷根總統政府1982年對台灣所做的「六項保證」之一，即美國不會就對台軍售與北京進行磋商。
但若美國背棄台灣，恐將付出代價，川普政府去年12月達成破紀錄的110億美元軍售；台灣也是美國高科技供應鏈的核心，一月達成的貿易協議預計將引導高達5000億美元的台灣投資與信貸保證進入美國半導體與 AI 領域。
美方重申既有立場 失言或僅是曇花一現
北京暗示希望將台灣納入議程，中國外長王毅告訴國務卿盧比歐（Marco Rubio），台灣是「美中關係中最大的風險因素」。盧比歐上週則暗示，會中對台灣的討論可能僅限於重申既有立場。
拜登政府的中國台灣事務前副助卿藍墨客（Mark Lambert）則指出，中國希望川普說出與現行政策不同的話，但也知道這可能只是「曇花一現」，白宮幕僚或川普本人，返回華府的飛機上，就可能修正這些脫稿演出的言論。
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北京想要川普改口 文字遊戲成陷阱
美國對台政策長期維持在「認知到台灣與中華人民共和國不同」，同時避免對台獨表達任何形式的支持。北京則不斷施壓，希望美方從不支持台獨改為「反對台獨」。
前白宮國家安全會議中國事務主任、現任布魯金斯研究所研究員秦江南（Jonathan Czin）指出，這看起來只是文字遊戲，但將有巨大後果，而川普發言時往往會缺乏這種外交精確度。
白宮內部人士透露，幕僚正極力說服川普維持現狀，並盡可能減少對台灣問題的討論。然而，由於川普已無連任壓力，且其思考模式偏向實務經貿而非民主意識形態。
外交官們最大的恐懼在於，川普會為了換取經貿訂單或解決伊朗、荷姆茲海峽危機而犧牲台灣。一名駐華盛頓的亞洲外交官表示，「我們擔心北京會提議促成與伊朗的協議以重新開放海峽，代價則是美國在台灣問題上做出讓步。」
川普言論讓國際憂心 背棄台灣有代價
川普威脅併吞格陵蘭、將加拿大變為第51州、削減駐德美軍等行徑，已侵蝕了國際社會對美國履行長期承諾（包括威懾中國侵台）的信心。
川普今年2月曾引發外界對其遵守美國對台承諾的質疑。當時他告訴記者，他和習近平在通話中討論了可能向台灣增售武器的問題。這顯示川普違反了雷根總統政府1982年對台灣所做的「六項保證」之一，即美國不會就對台軍售與北京進行磋商。
但若美國背棄台灣，恐將付出代價，川普政府去年12月達成破紀錄的110億美元軍售；台灣也是美國高科技供應鏈的核心，一月達成的貿易協議預計將引導高達5000億美元的台灣投資與信貸保證進入美國半導體與 AI 領域。
美方重申既有立場 失言或僅是曇花一現
北京暗示希望將台灣納入議程，中國外長王毅告訴國務卿盧比歐（Marco Rubio），台灣是「美中關係中最大的風險因素」。盧比歐上週則暗示，會中對台灣的討論可能僅限於重申既有立場。
拜登政府的中國台灣事務前副助卿藍墨客（Mark Lambert）則指出，中國希望川普說出與現行政策不同的話，但也知道這可能只是「曇花一現」，白宮幕僚或川普本人，返回華府的飛機上，就可能修正這些脫稿演出的言論。
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