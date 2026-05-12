台股近期漲勢驚人，大盤已經在42000點左右徘徊，房市和股市相較起來，就顯得冷淡許多，是否連企業也將房產換成現金呢？根據最新實價登錄顯示，原本由麥當勞授權的台灣發展公司「和德昌」持有的羅斯福路二段1、2樓店面，屋齡45年、共255.8坪，今年4月以3.5億元賣出，由友友資產開發有限公司成為新屋主，成為台北市今年初總價最高的樓店交易，台灣房屋中正特許加盟店店東李毅甫分析，麥當勞古亭店在此營業已超過30年以上，鄰近捷運古亭站6號出口，成交價格屬於合理範圍。
麥當勞售後回租 店面破億成交僅4筆
台灣房屋中正特許加盟店店東李毅甫指出，麥當勞古亭店在這個位置營業已超過30年以上，店面1樓就是捷運古亭站6號出口，該商圈附近有許多辦公室，師大校本部也在附近，擁有上班、學生、住戶、通勤等眾多人潮，店面條件好，廣告效益高，周邊店面或是商辦屋主都長期持有，釋出稀少，成交價格屬合理範圍。易主的店面目前仍由麥當勞營運，應該是採「售後回租」方式交易，月租金估計約70萬元。
觀察台北市今年實價登錄資料，目前店面交易總價破億元僅4筆，除了古亭麥當勞之外，今年3月和平東路三段的有機零售店也換了新房東，88坪大的店面，公司法人1.4億元買下；隔壁現為牙醫診所的1加2樓，也由生物科技公司以約1.01億元成為新房東；另外，王品旗下原燒、和牛涮所在的西門町中華路2樓商用店面，今年初也換了新房東，交易總價約1.05億元。
2樓店面價格低、坪效高 有租約更受青睞
台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，近年零售消費業受到電商崛起的衝擊，對實體店面的需求逐漸轉型，租金總價低的小坪數店面比大店面吃香；而且今年股市表現亮眼，短期資金投報率高，因此投資人更精打細算，由於1樓店面單價高，2樓有機會以1樓行情的1/2到1/3價入手，因此1加2樓的樓店，或具店面效益的2樓店面，實際使用空間大，坪效又高，更吸引投資人目光。
若店面有知名連鎖品牌進駐，或有長期租賃合約，新買家又可擁有房租收益保證，所以這類已有現成租約的店面，更具有銷售優勢，吸引長期置產族目光。而對原屋主而言，長期持有的精華店面在增值之後獲利了結，活化資金，不排除轉向新興重劃區，另覓優質店面入手。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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台灣房屋中正特許加盟店店東李毅甫指出，麥當勞古亭店在這個位置營業已超過30年以上，店面1樓就是捷運古亭站6號出口，該商圈附近有許多辦公室，師大校本部也在附近，擁有上班、學生、住戶、通勤等眾多人潮，店面條件好，廣告效益高，周邊店面或是商辦屋主都長期持有，釋出稀少，成交價格屬合理範圍。易主的店面目前仍由麥當勞營運，應該是採「售後回租」方式交易，月租金估計約70萬元。
觀察台北市今年實價登錄資料，目前店面交易總價破億元僅4筆，除了古亭麥當勞之外，今年3月和平東路三段的有機零售店也換了新房東，88坪大的店面，公司法人1.4億元買下；隔壁現為牙醫診所的1加2樓，也由生物科技公司以約1.01億元成為新房東；另外，王品旗下原燒、和牛涮所在的西門町中華路2樓商用店面，今年初也換了新房東，交易總價約1.05億元。
台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，近年零售消費業受到電商崛起的衝擊，對實體店面的需求逐漸轉型，租金總價低的小坪數店面比大店面吃香；而且今年股市表現亮眼，短期資金投報率高，因此投資人更精打細算，由於1樓店面單價高，2樓有機會以1樓行情的1/2到1/3價入手，因此1加2樓的樓店，或具店面效益的2樓店面，實際使用空間大，坪效又高，更吸引投資人目光。
若店面有知名連鎖品牌進駐，或有長期租賃合約，新買家又可擁有房租收益保證，所以這類已有現成租約的店面，更具有銷售優勢，吸引長期置產族目光。而對原屋主而言，長期持有的精華店面在增值之後獲利了結，活化資金，不排除轉向新興重劃區，另覓優質店面入手。
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