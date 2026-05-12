台股近期漲勢驚人，大盤已經在42000點左右徘徊，房市和股市相較起來，就顯得冷淡許多，是否連企業也將房產換成現金呢？根據最新實價登錄顯示，原本由麥當勞授權的台灣發展公司「和德昌」持有的羅斯福路二段1、2樓店面，屋齡45年、共255.8坪，今年4月以3.5億元賣出，由友友資產開發有限公司成為新屋主，成為台北市今年初總價最高的樓店交易台灣房屋中正特許加盟店店東李毅甫分析，麥當勞古亭店在此營業已超過30年以上，鄰近捷運古亭站6號出口，成交價格屬於合理範圍。

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麥當勞售後回租　店面破億成交僅4筆

台灣房屋中正特許加盟店店東李毅甫指出，麥當勞古亭店在這個位置營業已超過30年以上，店面1樓就是捷運古亭站6號出口，該商圈附近有許多辦公室，師大校本部也在附近，擁有上班、學生、住戶、通勤等眾多人潮，店面條件好，廣告效益高，周邊店面或是商辦屋主都長期持有，釋出稀少，成交價格屬合理範圍。易主的店面目前仍由麥當勞營運，應該是採「售後回租」方式交易，月租金估計約70萬元。 

觀察台北市今年實價登錄資料，目前店面交易總價破億元僅4筆，除了古亭麥當勞之外，今年3月和平東路三段的有機零售店也換了新房東，88坪大的店面，公司法人1.4億元買下；隔壁現為牙醫診所的1加2樓，也由生物科技公司以約1.01億元成為新房東；另外，王品旗下原燒、和牛涮所在的西門町中華路2樓商用店面，今年初也換了新房東，交易總價約1.05億元。 

▲2026年初台北市億元樓店交易。（圖／台灣房屋提供）
▲2026年初台北市億元樓店交易。（圖／台灣房屋提供）
2樓店面價格低、坪效高　有租約更受青睞

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，近年零售消費業受到電商崛起的衝擊，對實體店面的需求逐漸轉型，租金總價低的小坪數店面比大店面吃香；而且今年股市表現亮眼，短期資金投報率高，因此投資人更精打細算，由於1樓店面單價高，2樓有機會以1樓行情的1/2到1/3價入手，因此1加2樓的樓店，或具店面效益的2樓店面，實際使用空間大，坪效又高，更吸引投資人目光

若店面有知名連鎖品牌進駐，或有長期租賃合約，新買家又可擁有房租收益保證，所以這類已有現成租約的店面，更具有銷售優勢，吸引長期置產族目光。而對原屋主而言，長期持有的精華店面在增值之後獲利了結，活化資金，不排除轉向新興重劃區，另覓優質店面入手

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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張家瑋編輯記者

畢業於國立台東大學華語文學系，現任《NOWNEWS今日新聞》房產及家居生活記者，在新聞媒體界已有11年工作經驗，過去從事編輯工作居多，先前曾在《蘋果日報》擔任副刊編輯、《鏡週刊》紙本編輯、《鏡新聞》網路編輯，...