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中國進口橡膠手套違規 食藥署：28.88公斤邊境需退運銷毀

食藥署今（12）日公布邊境查驗不合格品項，其中日本知名迴轉壽司的業者「金澤美味股份有限公司」自日本進口「塑膠茶托」，因檢出容器具溶出試驗不符規定，總計1.5公斤須依規定退運或銷毀。食藥署今公布邊境查驗不合格品項，包括中國進口砧板、日本進口塑膠茶托、中國進口橡膠手套等溶出試驗不符規定；另外肯亞進口咖啡豆、美國進口黃豆、衣索比亞進口綠豆、日本進口的鮮藍莓等農藥殘留含量不符規定。食藥署表示，日本知名迴轉壽司「金澤美味壽司 金沢まいもん寿司」的業者「金澤美味股份有限公司」報驗日本塑膠茶托，以水於95℃放置30分鐘溶出試驗結果，高錳酸鉀消耗量為13ppm，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，塑膠類的高錳酸鉀消耗量合格標準為10ppm以下，此批總計1.5公斤日本的塑膠茶托在邊境必須退運或銷毀。食藥署針對「金澤美味股份有限公司」在邊境調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。另外，食藥署說明，輸入業者「全海通有限公司」報驗的中國橡膠手套，分別以水於95℃放置30分鐘、以20%乙醇於60℃放置30分鐘溶出試驗結果，蒸發殘渣介於65至66ppm，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，以橡膠-哺乳器具除外為原料之塑膠類者，蒸發殘渣合格標準均為60 ppm以下，這批中國橡膠手套28.88公斤在邊境必須退運或銷毀。食藥署指出，針對「全海通有限公司」在邊境調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。