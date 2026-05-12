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韓國女團aespa與G-Dragon（GD、權志龍）合作推出新歌〈WDA〉，沒想到歌曲才剛公開，就因成員Karina在粉絲平台一句「雖然可能會又喜歡又討厭，但還是希望大家能支持喜愛」，意外掀起爭議。部分GD粉絲認為她對前輩參與Featuring與製作的態度不夠尊重，相關截圖迅速在瘋傳，引爆兩派粉絲論戰。aespa即將在29日帶著第二張正規專輯《LEMONADE》回歸，11日下午率先公開先行曲〈WDA〉MV。新歌主打強烈Hip-hop風格，結合厚重Synth Bass與充滿衝擊感的Hook旋律，展現aespa更加成熟且帶有攻擊性的音樂色彩，同時延續團體融合現實與虛擬角色「ae-aespa」的世界觀設定。和其中最受關注的亮點，就是GD驚喜參與合作。雖然他並未現身MV，但除了擔任Featuring，也親自創作與製作自己的Rap段落。由於GD近年鮮少參與其他歌手作品，加上他鮮明的個人音樂風格，與aespa碰撞後會產生什麼火花，讓全球粉絲期待值瞬間飆高。不過歌曲公開後，網路上也出現不少正反兩極評價，多數粉絲們本就不喜歡看到自家偶像和異性合作。Karina在11日晚間透過粉絲聊天平台安撫粉絲，提到新歌：「雖然可能會又喜歡又討厭，但希望大家還是能支持喜愛〈WDA〉」。有部分GD粉絲認為，Karina等於公開認同外界負評，對願意提攜後輩、親自參與製作的GD缺乏感謝，因此紛紛湧入IG留言要求道歉。另一派網友則認為，粉絲聊天平台原本就是只面向粉絲的小型交流空間，而且Karina整段發言並未直接批評GD，過去談到其他作品時也曾使用類似說法，認為不需要過度解讀。事實上，aespa和GD是在2025年的綜藝節目《Good Day》結緣，當時GD曾送出「權志龍使用券」，承諾答應持有者任何請求，包括合作Featuring、MV出演或演唱會嘉賓等，如今雙方真的促成合作，卻也意外演變成話題風波。