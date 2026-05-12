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柯文哲轟賴清德跳票！怒批整個政府「一副賴皮樣」

卓榮泰祭出「降低國考難度」 柯：護理撐不住醫療就崩

今（12）日適逢國際護師節，但在此前夕，立法院藍白黨團日前聯手三讀通過《醫療法》修正案，正式將「三班護病比」入法；不過，衛福部隨後宣布，相關制度預計將延至2028年5月1日上路，引發外界強烈反彈。對此，前民眾黨主席柯文哲直言，很難過無法好好地送上祝福，更痛批開空頭支票無法解決醫療現場的問題。柯文哲回憶，COVID-19疫情期間，自己曾發出「退職醫護召集令」，原因就是當時第一線護理人力早已瀕臨崩潰。他強調，當年若政府不趕快號召有熱忱的護理師回到崗位，「台北甚至台灣的防疫量能會崩潰」；而今，在那麼多第一線護理師崩潰之前，其實府早就該想辦法解決。柯文哲接著將矛頭對準總統賴清德 ，其曾於2年前承諾「上任2年內完成三班護病比入法」的支票，結果直到上周才在民眾黨推動下完成三讀；沒想到，衛福部次長石崇良卻宣布再延後2年實施，讓他痛批賴政府「視法律為無物」。柯文哲更酸，賴政府近來從覆議、釋憲、大罷免，到不副署、不公布、不執行、不發布，整個政府一副「賴皮」的樣子已經夠氣人了。對於石崇良耍嘴皮稱「若擔心2年後跳票，那就再投給賴清德一次」，柯文哲也忍不住開轟，直言對方過去在台大醫院時「還算認真做事的人」，如今進入賴政府後卻變了樣。「我要再說一次：沒有健康的護理人員，就沒有健康的醫療體系。」柯文哲強調，若護理師撐不住，接下來恐怕將出現急診塞爆、病房關床、手術延宕等問題，而種種狀況最後受害的還是人民。他更怒轟，中央官員只會講幹話、拍馬屁，不只是治理失能，而是價值錯亂，整個政府趨於瘋狂。最後，柯文哲也在國際護師節向第一線護理人員喊話，他坦言，自己很難過無法好好送上祝福，但仍想向所有專業、熱忱、堅守崗位的護理師致意，「謝謝你們撐住醫療現場」。同時，他也強調，民眾黨未來仍會持續努力，「撐住護理師，成為你們的後盾」，並喊話醫護人員：「不要放棄，我們一起努力。」