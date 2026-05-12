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面板族群飆起來了！群創近日因傳出與台積電合作先進封裝領域，消息激勵今（12）日再度亮燈漲停，也領漲其他面板股也噴漲停，彩晶、元太盤中也漲停鎖死，友達也有6%以上漲幅，而友達超過50萬張成交大量，表現也不遜色。群創今日再度噴出一根漲停，股價鎖死在35.5元，也飆出歷史新高，今日成交量更超過80萬張，午盤還有超過18萬張正排隊買單，可說是近日的大飆股。在群創領漲下，面板股彩晶、元太也都漲停鎖死，友達也漲逾6%，成交量高達50萬張，面板族群今日展現強勁的吸金能力。群創布局多年的扇出型面板封裝（FOPLP）成功打入低軌衛星供應鏈，且傳出台積電在AI與高速運算領域有意與其在龍潭廠展開合作。針對市場傳聞，公司表示不評論。不過，根據公司致股東報告書與經營層釋出的最新動向，群創在半導體先進封裝領域已站穩第一領先群位置，重點發展項目包含先晶片（Chip first）技術：月產量已拉升十倍至逾4000萬顆規模，達經濟規模且良率高，並獲車用與電源管理客戶認可。內埋式封裝技術：採用低介電係數與低損耗因子絕緣材料，吸引國際微波晶片客戶驗證，未來手勢控制晶片亦在規劃中。玻璃基板（TGV）部署：結合在玻璃上製作半導體元件的多年經驗，與全球一線客戶合作開發，法人預估後續將陸續送樣並朝量產階段推進。法人機構評估，群創在面板產業轉型效益逐漸顯現，考量非顯示器業務佔比提升，預估2026年每股淨值約27.2元，後續可持續留意其實質營收貢獻。而元太近日召開法說會，經營層展示溝通誠意，也得到法人回饋，有法人指出，此次明顯可感受管理層溝通誠意，對未來展望具體且正面，因此也獲得市場較正面的回饋。目前市場普遍預估元太今年營收將有20%至25%成長，全年毛利率上看58%，並有望賺進一個股本。至少已有三家本土法人在法說會後調升元太目標至200元以上，日系與美系外資也上修投資評等，其中，一家美系外資並將元太目標價調升至325元。整體而言，市場分析，群創挾帶扇出型面板級封裝與玻璃基板技術，成功吸引市場目光，並帶動同族群個股出現比價與資金外溢效應。投資人需留意先進封裝技術的實際量產時程與客戶驗證進度，同時觀察法人籌碼動向，以應對高檔震盪格局。