台股今（12）日大盤收在41898.32點，今年台股大漲的情況下，不少人加入投資行列，也有原本準備買房的首購族，把資金轉向股市想賺熱錢，讓房市在信用管制下，又更加冷清，房市趨勢專家李同榮表示，銀行持續收緊購屋房貸和建商融資，換屋市場也受到抑制，但銀行另一方面卻積極推「理財型房貸」、各類信用貸款，似乎形成「貸房理財、貸房入股」風潮，李同榮示警，一旦金融市場出現反轉、股房雙崩，恐怕會引起本土金融風暴。
頭期款也投入股市 房貸、信貸成金融槓桿
房市趨勢專家李同榮表示，台股高漲，讓目前市場出現「全民瘋股」現象，不僅投資客熱衷股市，還有原本在籌措頭期款的首購購屋族，把存下來的頭期款轉向投入股市中。銀行為了因應央行對不動產放款集中度的控管，在2025年至2026年間，尤其是公股銀行體系，消費金融授信策略已逐漸轉向「理財型房貸」與「信用貸款」。
其中「理財型房貸」是可把已經償還的房貸本金，變成隨時可再借出的額度，申請理財型房貸的屋主，可更靈活使用資金，當成資金周轉工具使用。但現在市場現象，讓大量資金流向股市中，變成另類的金融槓桿。
資金重押股市 專家提4警訊
李同榮提醒，有一個現象非常值得觀察，部分年輕首購族原本已經存下「第一桶金」，當成買房的自備款，不過看到股市行情高漲，於是延後購屋計劃，把資金全部重押股市，希望透過短線獲利，把存下的第一桶金翻倍轉回，但這種情況，其實已經反映出股市、房市的4大警訊：
1、房市剛性需求被延後：首購族延後購屋計劃，讓剛性需求被壓抑，換屋市場量能萎縮，房市動能也會持續走弱。
2、信貸資金過度集中股市：信貸餘額快速增加，槓桿資金湧入股市中，讓資金過度集中在單一市場，市場波動風險大增。
3、金融體系結構性失衡：房貸受到限制、信貸擴張，讓銀行資產結構失衡，潛在違約風險也會上升，金融體系壓力增加。
4、市場投機氛圍快速升溫：全民追高、跟風加碼股市，投機氣氛快速蔓延，市場理性判斷失衡。
李同榮示警，當全民瘋股市，連購屋自備款也拿去買股，一旦市場反轉，恐怕引發「股房雙崩」的連鎖風暴，如果資金過度集中股市，要是股市反轉下跌，信貸違約的風險也會升高，引發金融風暴。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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房市趨勢專家李同榮表示，台股高漲，讓目前市場出現「全民瘋股」現象，不僅投資客熱衷股市，還有原本在籌措頭期款的首購購屋族，把存下來的頭期款轉向投入股市中。銀行為了因應央行對不動產放款集中度的控管，在2025年至2026年間，尤其是公股銀行體系，消費金融授信策略已逐漸轉向「理財型房貸」與「信用貸款」。
其中「理財型房貸」是可把已經償還的房貸本金，變成隨時可再借出的額度，申請理財型房貸的屋主，可更靈活使用資金，當成資金周轉工具使用。但現在市場現象，讓大量資金流向股市中，變成另類的金融槓桿。
李同榮提醒，有一個現象非常值得觀察，部分年輕首購族原本已經存下「第一桶金」，當成買房的自備款，不過看到股市行情高漲，於是延後購屋計劃，把資金全部重押股市，希望透過短線獲利，把存下的第一桶金翻倍轉回，但這種情況，其實已經反映出股市、房市的4大警訊：
1、房市剛性需求被延後：首購族延後購屋計劃，讓剛性需求被壓抑，換屋市場量能萎縮，房市動能也會持續走弱。
2、信貸資金過度集中股市：信貸餘額快速增加，槓桿資金湧入股市中，讓資金過度集中在單一市場，市場波動風險大增。
3、金融體系結構性失衡：房貸受到限制、信貸擴張，讓銀行資產結構失衡，潛在違約風險也會上升，金融體系壓力增加。
4、市場投機氛圍快速升溫：全民追高、跟風加碼股市，投機氣氛快速蔓延，市場理性判斷失衡。
李同榮示警，當全民瘋股市，連購屋自備款也拿去買股，一旦市場反轉，恐怕引發「股房雙崩」的連鎖風暴，如果資金過度集中股市，要是股市反轉下跌，信貸違約的風險也會升高，引發金融風暴。
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