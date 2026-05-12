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晶圓代工二哥聯電（2303）今（12）日表現強勁，受惠英特爾（Intel）合作、成熟製程漲價題材，攻上漲停價104.5元，時隔26年再度站上百元關卡。近期聯電迎來多項利多消息，包括2026年第一季財報亮眼、下半年晶圓代工全面調漲，以及攜手英特爾與跨足日本記憶體代工市場等重大技術突破，不僅大幅強化了公司的營運體質，更成為推升整體股價狂飆的關鍵動能。聯電第一季合併營收達新台幣610.4億元，年增達5.5%；歸屬母公司淨利高達161.7億元，EPS達1.29元，創下一年多來的新高紀錄。聯電執行長王石表示，受惠於消費性電子領域的強勁需求，第一季產能利用率已提升至79%，其中22/28奈米製程的營收佔比更達到34%。展望第二季，因通訊領域回溫及各市場穩健需求，預估8吋與12吋晶圓出貨量將有高個位數成長，產能利用率更將攀升至80%前段，毛利率則估計維持在約30%的穩健水準。此外，英特爾（Intel）執行長陳立武透露，英特爾正與輝達合作開發「令人興奮的新產品」，市場認為雙方在AI伺服器、先進封裝與高速互連領域合作正快速升溫，也讓聯電、智原、廣達、日月光投控、欣興及鈦昇等英特爾概念股再度受到關注。不僅如此，有法人表示，考量市場近期對成熟製程晶圓代工產業的評價上修，反映出非中國成熟製程的戰略價值正在提升，加上產業供需狀況較先前預期改善，因此維持對聯電的「買進」評等，目標價上看120元。利多消息支撐下，聯電攻上漲停價104.5元，時隔26年再度站上百元關卡。聯電曾在1997年7月曾來到175元，不過2000年5月失守百元價位後股價一路向下，如今再度站回百元關卡，成交量也超過30萬張，並且有近7萬張排隊購買。