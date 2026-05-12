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淡江大橋今（12）日通車，交通部公路局同步舉辦「淡江大橋橋管中心揭牌暨通車祈福」，卻未邀新北市府及地方民代。對此，代表民進黨參選新北市長的立委蘇巧慧認為，交通部應該邀請新北市府官員一起參與比較理想，希望未來交通部做事時，能更周到、更圓滿。淡江大橋上午11時30分通車，公路局上午10時20分舉辦「淡江大橋橋管中心揭牌暨通車祈福」，由交通部長陳世凱主持，卻未邀請新北市長侯友宜及地方民意代表，引起外界質疑。對此，蘇巧慧表示，淡江大橋是國際的地標，正式通車是台灣的盛事，也是新北的盛事，即便是簡單的祈福儀式，其實交通部都應該要邀請在地的新北市府官員一起來參與，比較理想，希望未來交通部做事時，能更周到、更圓滿。另外，針對國民黨新北市長參選人李四川近期與民眾黨地方民代合拍形象照、看板，被視為「藍白合」趨勢逐漸明確。對此，蘇巧慧說，他從參選以來，一直做的就是「一對一」的準備，而他們提出了六大福利政見、四大青年支持政見，這都是代表他們對新北市未來的想法和願景，他們會持續努力向新北市民證明，「我們和新北隊會是最好、最能夠信任的一支隊伍」。