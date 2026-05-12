淡江大橋今（12）日通車，交通部公路局同步舉辦「淡江大橋橋管中心揭牌暨通車祈福」，卻未邀新北市府及地方民代。對此，代表民進黨參選新北市長的立委蘇巧慧認為，交通部應該邀請新北市府官員一起參與比較理想，希望未來交通部做事時，能更周到、更圓滿。

我是廣告 請繼續往下閱讀
淡江大橋上午11時30分通車，公路局上午10時20分舉辦「淡江大橋橋管中心揭牌暨通車祈福」，由交通部長陳世凱主持，卻未邀請新北市長侯友宜及地方民意代表，引起外界質疑。

對此，蘇巧慧表示，淡江大橋是國際的地標，正式通車是台灣的盛事，也是新北的盛事，即便是簡單的祈福儀式，其實交通部都應該要邀請在地的新北市府官員一起來參與，比較理想，希望未來交通部做事時，能更周到、更圓滿。

另外，針對國民黨新北市長參選人李四川近期與民眾黨地方民代合拍形象照、看板，被視為「藍白合」趨勢逐漸明確。對此，蘇巧慧說，他從參選以來，一直做的就是「一對一」的準備，而他們提出了六大福利政見、四大青年支持政見，這都是代表他們對新北市未來的想法和願景，他們會持續努力向新北市民證明，「我們和新北隊會是最好、最能夠信任的一支隊伍」。

相關新聞

民進黨將徵召沈伯洋參戰台北？民進黨團：蔣萬安團隊應該非常緊張

首揭秘密任務！蕭美琴督軍跨部會「太空暨科技發展委員會」

軍售僅過7800億美國務院擱重話！綠委：劍指鄭麗文為首的親中派

嘆藍白砍軍購預算自廢武功！鄭麗君喊：不屈不撓、繼續努力

陳佩君編輯記者


《今日新聞》新聞一部政治中心記者，深根黨政新聞，長期觀察台灣政壇脈動，曾服務過其他家台灣媒體，歷經編輯與第一線採訪記者，多年累積新聞判斷與臨場反應。

採訪足跡遍及國會殿堂、總統府、黨政與選戰...