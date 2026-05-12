我是廣告 請繼續往下閱讀

台北股市今（12）日震盪後走高，開盤上漲90.6點、來到41880.66點，盤中最高來到42033.99點，不過隨後跳水翻黑，但在低接買盤挹注下翻紅走高，終場上漲108.26點或0.26%，收在41898.32點，42000點得而復失，成交量為1.37兆元。中小型股表現相對強勁，櫃買指數開盤上漲1.71點、來到423.72點，最高來到430.05點新高點位，終場上漲3.7點或0.88%，收在425.71點，成交量為3575.18億元。今日個股成交量排行榜前五名為：群創、友達、聯電、華邦電、南亞科；個股成交值排行榜前五名為：台積電、南亞科、群聯、聯電、華邦電。權值股漲跌互見，權王台積電以平盤價2235元開出，盤中雖然一度翻黑，但在買單挹注下翻紅，最高來到2255元，終場上漲20元或0.89%，收在2255元，挹注大盤指數就有162點。台達電開盤下跌20元、來到2225元，雖然早盤一度翻紅，但也是曇花一現，終場下跌50元或2.23%，收在2195元，拖累大盤指數就有42點；聯發科開盤下跌45元、來到3835元，終場下跌180元或4.64%，收在最低價3700元，拖累大盤指數就有67點。PCB概念股也有買單挹注，尖點、楠梓電攻上漲停板，華通上漲逾7%，凱崴上漲逾4%，燿華、金居上漲逾3%。面板族群也同步走高，產業消息傳出群創不僅打入SpaceX供應鏈，更因應AI與高速運算（HPC）的先進封裝熱潮，預計將與台積電展開合作，帶動今日股價再度拉出一根漲停板，來到35.5元，帶動同族群彩晶也攻上漲停價10.65元，友達尾盤也攻上漲停價20.7元。也帶動面板級扇出型封裝概念股同步走高，志聖、凌巨攻上漲停板，鈦昇上漲逾8%，群翊上漲逾6%，友威科上漲逾5%。矽光子概念股也有資金撐腰，蔚華科、眾達-KY、IET-KY、創威、聯鈞、旺矽、聯亞、聯電攻上漲停板，上銓、正淩上漲逾7%。千金股也同步走高，旺矽、萬潤、新代、大立光、祥碩、愛普*、聯亞攻上漲停板，緯穎上漲逾8%，鴻勁上漲逾7%。