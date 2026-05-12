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▲7-11推出「冰品抽抽樂」，每日可在7-11 APP、官方LINE免費抽兩次優惠券，實體門市結帳任選2件冰品可以再抽一次。（圖／7-11提供）

不等優惠，建議到門市消費時，不用先主動出示優惠券，只要購買任兩件冰品，店員會主動啟動結帳機台抽獎畫面，最後比較用手機或是現場優惠券比較划算再結帳，等於多一次抽獎機會，夏季愛吃冰的民眾可千萬別錯過。並且購買冰品還能參加集點活動，最低集滿6點就能換免費冰品。



過去網友也都建議，「有優惠券還能拉霸」、「先現場！後面可以再補APP優惠券就對了」、「五折券現場抽到0元超爽，還有一張五折券下次用！超級讚」。



今年冰品抽抽樂活動，包含思樂冰、雪淋霜、 酷聖霜霜淇淋也都可以參加，高單價的哈根達斯更是民眾使用0元優惠券兌換的熱門選擇。且指定冰品買2件加價69元就可獲得「 線條小狗保冷提袋」，共8款數量有限換完為止。



▲（圖／7-11提供、記者整理） 🟡全家哈根達斯派對轉盤！最低0元開吃



全家即起至5月26日前，APP推出「哈根達斯派對轉盤樂」，每日都可以免費線上玩轉盤兩次，並且可獲得哈根達斯優惠券，任兩件66折、88折不等，最大獎是第二件0元優惠，相當於買一送一的折扣數。



雖然不是完全0元吃冰，不過中獎機率還算高，記者實測玩轉盤，第一天就抽中「第二件0元」的優惠券，且每日不用消費都可以免費玩兩次，中獎機率大大提升。



▲全家即起至5月26日前，APP推出「哈根達斯派對轉盤樂」，每日都可以免費線上玩轉盤兩次。（圖／全家提供）



7-11、全家夏季最受歡迎的冰品優惠回歸了！7-11將自明（13）日開跑冰品抽抽樂，可以每天在APP上抽「冰品優惠券」，最大獎是任2件0元，天天都挑戰免費吃冰，若沒有抽到0元吃冰，也有5折至9折不等的優惠券，最聰明的買法就是先在APP可免費玩4次，結帳還可再抽一次，選擇最划算的優惠券支付；全家則是推出哈根達斯轉盤遊戲，每日可免費抽2次，最大獎有哈根達斯第二件0元吃。7-11每年夏季在社群引發討論的冰品抽抽樂來了！自5月13日起至7月7日前，攜手線條小狗於全台逾7千家推出「冰品抽抽樂」，每日可在7-11 APP、官方LINE免費抽兩次優惠券，實體門市結帳任選2件冰品可以再抽一次。相當於每日最多有五次抽獎機會，獎項分別為任2支0元起以及5折、7折、9折