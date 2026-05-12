蘋果史上最平價筆電MacBook Neo在台開賣，標準售價1萬9900元起、教育價1萬6900元起，讓不少學生與Mac首購族心動。不過，近日有PTT網友好奇，若主要用途是寫論文、Google Meet、Overleaf、Google Colab與AI工具，MacBook Neo到底夠不夠用？多數人認為，文書、雲端作業與輕度瀏覽基本沒問題，但若要跑本機AI、Docker或開發環境，恐怕會遇到記憶體與效能限制，有人建議，若擔心踩雷可在蘋果線上官網購買，實際試用後若不符合需求，才能在期限內辦理退貨。
MacBook Neo教育價1萬6900元起
MacBook Neo標準售價為1萬9900元起，教育優惠價則為1萬6900元起，搭載A18 Pro晶片、13吋Liquid Retina顯示器，官方定位為可應付日常任務、瀏覽網頁、串流內容、編輯照片與AI功能的入門Mac筆電，是Apple史上最經濟實惠的筆記型電腦。
原PO在PTT表示，自己有Windows桌機，近期開始要寫碩論，大多數工作都會在雲端完成，希望有一台可以外出寫論文、減少桌機誘惑的筆電。使用需求包括Office 365雲端文書、Overleaf寫LaTeX、Google Meet、Codex/Claude Code CLI、Google Colab、外接一台HDMI螢幕、多分頁瀏覽器等，上網詢問是否夠用。
眾人看法兩派：文書夠用、開發要小心
不少人認為，若用途集中在文書、雲端工具、PDF閱讀、Notion與Meet視訊，MacBook Neo算是相當符合需求，有人直言「這台就是為了你出的」、「完全沒問題」、「教育價這價錢也沒什麼更好的選擇」。也有網友建議，瀏覽器選擇會影響體驗，若習慣Chrome或Edge，多分頁可能吃掉不少RAM，Safari或較輕量的瀏覽器會更適合。
但另一派提醒，原PO提到Codex、Claude Code CLI、PyTorch等工具，已經不完全是單純文書需求。若只是把Google Colab當主要運算環境，或遠端連回Windows桌機處理重度任務，MacBook Neo可當輕便終端機使用；但若要在本機跑Docker、VM、AI Agent、PyTorch框架或大型開發專案，入門機型可能很快碰到記憶體壓力，用起來未必舒服。
鄉民教1招：蘋果官網買、試用不合可退
有網友建議原PO：「直接官網下單，不適合再退」，Apple台灣教育商店退貨與退款頁面說明，符合退貨條件的產品，可在收到產品後14個天內退回；但Apple銷售及退款政策也明列，台灣Apple直營店購買的Apple和Beats產品不得退貨或換貨。
廖阿輝：學生、輕度辦公族、Mac首購族相當有吸引力
整理網友反應，MacBook Neo最適合的族群，是已有主力桌機或雲端工作流程、需要一台外出寫報告、開會、查資料、看PDF的輕便筆電使用者。廖阿輝實測也認為，MacBook Neo對學生、輕度辦公族與Mac首購族相當有吸引力，但若要買得更完整，512GB版本會比最低價256GB版本更值得考慮。若只是寫論文、文書處理、線上會議與雲端AI工具，確實很香，但若期待它扛起本機AI開發、Docker環境與大型專案，可能就會從「好香」變成「跑起來好喘」。
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MacBook Neo標準售價為1萬9900元起，教育優惠價則為1萬6900元起，搭載A18 Pro晶片、13吋Liquid Retina顯示器，官方定位為可應付日常任務、瀏覽網頁、串流內容、編輯照片與AI功能的入門Mac筆電，是Apple史上最經濟實惠的筆記型電腦。
原PO在PTT表示，自己有Windows桌機，近期開始要寫碩論，大多數工作都會在雲端完成，希望有一台可以外出寫論文、減少桌機誘惑的筆電。使用需求包括Office 365雲端文書、Overleaf寫LaTeX、Google Meet、Codex/Claude Code CLI、Google Colab、外接一台HDMI螢幕、多分頁瀏覽器等，上網詢問是否夠用。
眾人看法兩派：文書夠用、開發要小心
不少人認為，若用途集中在文書、雲端工具、PDF閱讀、Notion與Meet視訊，MacBook Neo算是相當符合需求，有人直言「這台就是為了你出的」、「完全沒問題」、「教育價這價錢也沒什麼更好的選擇」。也有網友建議，瀏覽器選擇會影響體驗，若習慣Chrome或Edge，多分頁可能吃掉不少RAM，Safari或較輕量的瀏覽器會更適合。
但另一派提醒，原PO提到Codex、Claude Code CLI、PyTorch等工具，已經不完全是單純文書需求。若只是把Google Colab當主要運算環境，或遠端連回Windows桌機處理重度任務，MacBook Neo可當輕便終端機使用；但若要在本機跑Docker、VM、AI Agent、PyTorch框架或大型開發專案，入門機型可能很快碰到記憶體壓力，用起來未必舒服。
有網友建議原PO：「直接官網下單，不適合再退」，Apple台灣教育商店退貨與退款頁面說明，符合退貨條件的產品，可在收到產品後14個天內退回；但Apple銷售及退款政策也明列，台灣Apple直營店購買的Apple和Beats產品不得退貨或換貨。
廖阿輝：學生、輕度辦公族、Mac首購族相當有吸引力
整理網友反應，MacBook Neo最適合的族群，是已有主力桌機或雲端工作流程、需要一台外出寫報告、開會、查資料、看PDF的輕便筆電使用者。廖阿輝實測也認為，MacBook Neo對學生、輕度辦公族與Mac首購族相當有吸引力，但若要買得更完整，512GB版本會比最低價256GB版本更值得考慮。若只是寫論文、文書處理、線上會議與雲端AI工具，確實很香，但若期待它扛起本機AI開發、Docker環境與大型專案，可能就會從「好香」變成「跑起來好喘」。