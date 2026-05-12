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▲嶺東科大攜手產官學界共同打造未來人才基地.（圖／嶺東科大提供）

面對AI賦能與永續浪潮重塑全球產業生態，嶺東科技大學商管學院舉辦「2026智慧永續人才趨勢論壇」，邀集半導體、AI資訊服務及永續顧問等領域產業代表齊聚校園，與師生深入探討未來人才趨勢，聚焦「永續轉型」、「AI人才需求」與「半導體商管人才」等關鍵議題，現場互動熱烈、座無虛席。論壇中，多位產業專家直指，生成式AI快速改變企業運作模式，傳統單一專業人才已難以因應未來產業需求。企業現今更重視兼具商業邏輯、數據分析與AI工具應用能力的「跨域複合型人才（Hybrid Talent）」，尤其在半導體供應鏈、智慧製造及企業數位轉型領域，具備問題分析、跨部門溝通與整合能力的人才，已成為企業爭相延攬的新核心。論壇透過實際企業案例分享，讓學生了解AI如何改變工作流程與商業決策模式，也讓學生更清楚未來職場競爭力，不只在技術能力，更在於整合、判斷與溝通等人本能力。面對產業快速變革，嶺東科大商管學院近年積極推動教育轉型，深化流程思維、數位應用與跨域溝通訓練，並透過BID（商業、智能、設計）跨域整合模式，將AI應用全面導入商管課程，培養能串聯技術需求與商業價值的「問題轉譯者（Problem Translator）」。副校長兼商管學院院長魏清圳表示，未來人才培育已從單一知識學習，轉向跨域整合、數位應用與價值判斷能力養成。此次論壇不僅讓學生掌握產業最新趨勢，也能提前理解未來職場的真實需求與挑戰。校長陳仁龍則指出，嶺東科大不只是回應AI賦能，更希望以前瞻的視野重新定義商管人才培育方向。學校將持續透過產學合作、專題實作、企業鏈結與趨勢論壇等多元方式，打造學生與產業深度接軌的平台，協助學生提前培養智慧與永續時代所需的核心競爭力，迎向未來職場新挑戰。