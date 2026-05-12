台南遠東香格里拉飯店表示，飯店內buffet「遠東Café自助餐廳」，將於5月21日至5月27日推出「清邁直送‧『泰』美味」主題饗宴。邀請清邁香格里拉(Shangri-La Chiang Mai)雙廚來台客座，融合泰北蘭納風味與多道泰國經典菜，包括「泰北咖哩雞雙脆麵（Khao Soi Gai）」、雞肉綠咖哩、帕能牛肉等。限定菜色將於午餐與晚餐時段輪替供應，每位1180元起＋10%。
台南遠東香格里拉飯店補充，此次客座陣容由擁有逾21年廚藝經驗、長年專注於泰北料理的主廚姬達娜琳‧吉猜（Chef Kednarin Kidchai）領軍，其料理風格講究香料層次與傳統工序；另一位主廚莎西蓬‧恩米（Chef Sasipong Ngernmee）則曾於米其林二星餐廳歷練，擅長以現代餐飲美學重新詮釋傳統風味。
泰北咖哩雞雙脆麵源自泰北蘭納文化 有兩種口感麵條
此次美食節菜單以清邁料理為起點，向外延伸至泰國各地具代表性的經典菜色，必吃菜色包含多次登上國際美食網站TasteAtlas推薦榜單的「泰北咖哩雞雙脆麵（Khao Soi Gai）」，是源自泰北蘭納文化的經典麵食，以椰奶咖哩湯底融合香料辛香與溫潤甜味，同時結合滑順湯麵與酥脆炸麵帶出兩種口感層次，再搭配燉煮入味的雞腿肉與酸菜、紅蔥頭等。
另有其他經典泰菜包括以新鮮香料與椰奶細火慢熬、色澤翠綠且辛香溫潤的「香檸雞肉綠咖哩（Gaeng Kiew Waan Gai）」；醬汁質地稠醇、鹹甜平衡的「帕能牛肉咖哩（Panang Moo）」；以及酸辣鮮明的泰國名湯「冬蔭功（Tom Yum Goong）」、辛香開胃的「打拋豬（Krapao Moo Sab）」與最具代表性的街頭料理之一「泰式鮮蝦炒河粉（Pad Thai Goong）」等。
更有「爐烤松阪豬」、「沙嗲雞」、「泰式鮮蝦炒河粉」，還有甜點包含「芒果椰漿糯米糕」與「椰奶冰品」等。 「清邁直送‧『泰』美味」限定佳餚將於5月21日至5月27日午、晚餐時段輪替供應。
新竹喜來登飯店推醫護人員優惠 三人同行一人免費
新竹喜來登飯店則是因應今日5月12日是國際護師節，因此推出優惠，針對身處第一線醫療現場的醫護人員，包含醫師、護理師，將於5月11日起至5月28日每週一至週四推出「護師節」專屬餐飲回饋，「盛宴自助餐廳」下午茶及晚餐餐期，享三人同行一人免費。
新竹喜來登此次推出「護師節」餐飲優惠，針對具有醫師、護理師或護士有效證件者於5月11日至5月28日每週一至週四，至餐廳用餐可享專屬餐飲優惠，「盛宴自助餐廳」下午茶及晚餐餐期，三位成人同行一人免費吃到飽的超值回饋。
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此次美食節菜單以清邁料理為起點，向外延伸至泰國各地具代表性的經典菜色，必吃菜色包含多次登上國際美食網站TasteAtlas推薦榜單的「泰北咖哩雞雙脆麵（Khao Soi Gai）」，是源自泰北蘭納文化的經典麵食，以椰奶咖哩湯底融合香料辛香與溫潤甜味，同時結合滑順湯麵與酥脆炸麵帶出兩種口感層次，再搭配燉煮入味的雞腿肉與酸菜、紅蔥頭等。
另有其他經典泰菜包括以新鮮香料與椰奶細火慢熬、色澤翠綠且辛香溫潤的「香檸雞肉綠咖哩（Gaeng Kiew Waan Gai）」；醬汁質地稠醇、鹹甜平衡的「帕能牛肉咖哩（Panang Moo）」；以及酸辣鮮明的泰國名湯「冬蔭功（Tom Yum Goong）」、辛香開胃的「打拋豬（Krapao Moo Sab）」與最具代表性的街頭料理之一「泰式鮮蝦炒河粉（Pad Thai Goong）」等。
新竹喜來登飯店則是因應今日5月12日是國際護師節，因此推出優惠，針對身處第一線醫療現場的醫護人員，包含醫師、護理師，將於5月11日起至5月28日每週一至週四推出「護師節」專屬餐飲回饋，「盛宴自助餐廳」下午茶及晚餐餐期，享三人同行一人免費。
新竹喜來登此次推出「護師節」餐飲優惠，針對具有醫師、護理師或護士有效證件者於5月11日至5月28日每週一至週四，至餐廳用餐可享專屬餐飲優惠，「盛宴自助餐廳」下午茶及晚餐餐期，三位成人同行一人免費吃到飽的超值回饋。