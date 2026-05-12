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柬埔寨近日再次大動作掃蕩詐騙園區，數百外籍人員被捕，將移交柬埔寨移民總局依法處理，另有數百人仍被暫時控制在園區內，以接受進一步調查。根據《柬中時報》報道，柬埔寨詐騙重鎮施亞努省（Sihanoukville）警方於9日下午突襲搜查一處名為「金玉滿堂賭場」的大型電信詐騙園區。數百名外籍人士被捕，其中多數為中國籍。報道指出，掃蕩現場有大量涉案人員從園區內蜂擁逃出，現場非常混亂，有人爬上屋頂躲、有人翻牆，甚至部分人員跳入臭水溝以躲避追查，全身沾滿污泥後繼續逃亡。執法人員隨後迅速封鎖現場，並展開大規模追捕。整個行動從9日下午持續至10日凌晨，警方於10日上午基本控制整個園區，並逐層、逐房搜查，尋找可能的藏匿涉案人員。報導提到，「金玉滿堂賭場」由多棟高層建築組成，部分樓層超過30層，園區規模龐大。內部設有數百個房間，並配備餐廳、美容院等生活設施，部分區域仍在施工中，環境相當隱蔽。消息來源指出，該地點過去曾多次遭執法單位突襲，但先前僅拘捕少數人。這次警方則出動大批警力，對整個園區進行地毯式搜索。