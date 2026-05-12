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民進黨備戰年底縣市首長選戰，民進黨選舉對策委員會預計在13日召開會議，正式拍板徵召綠委沈伯洋出戰台北市長，國民黨徐巧芯今（12日）則笑回，不只是民進黨台北市議員樂見，國民黨台北市議員立委，不分區域，都很樂見，難得各黨派之間能夠找到共識。對此，沈伯洋也說，他覺得這是功德一件。民進黨明將徵召不分區立委沈伯洋參選2026台北市長。對此，沈伯洋今天立法院受訪時回應，因為提名日程都還沒有完全確認，要等黨中央的選對會決定。媒體詢問，徐巧芯酸說，靠沈伯洋拯救藍營的大選，這是難得各黨派有共識？沈伯洋笑稱，他覺得這也是功德一件，「如果今天是我出來，結果讓別人那麼開心，我也會覺得非常的愉悅」。另，有國民黨台北市參選人質疑，從沈伯洋的提案來看，不關注民生經濟議題，也不關注台北發展。沈伯洋說，關心台北市有很多的面相，不管是今天從政策，一直到跟議員的座談，到地方的收集意見，這都是他們關心台北的方式，他在國防外交委員會，當然是專注在這邊的工作時，就是談國防外交。