2026台北市長選戰提前升溫，民進黨選對員會預計於13日上午召開會議，正式拍板徵召不分區立委沈伯洋，對決國民黨籍現任市長蔣萬安。消息一出，國民黨立委徐巧芯今（12）日受訪時不但笑喊：「樂見啊！」還狠酸藍綠難得終於有共識，至於外界形容的「雙帥對決」，她表示實在「難以同意」。

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徐巧芯狂酸：藍綠都樂見沈伯洋出戰

立法院國民黨團今日上午召開記者會，會後媒體詢問沈伯洋即將代表民進黨參選台北市長一事，徐巧芯立刻笑回：「樂見啊！」不只民進黨台北市議員樂見，連國民黨台北市議員、立委也都相當樂見。她還調侃，國民黨內過去一段時間其實相當焦慮，深怕對沈伯洋批評太多，反而導致綠營不敢提名；如今得知民進黨確定將派沈出戰，「積很久的不安終於得以釋放」。

徐巧芯接著火力全開，狂酸沈伯洋近期「人設變化很多」，一下做蛋糕、一下打籃球，甚至還被外界形容像莫札特、木村拓哉 、張孝全 ，還說因為剪了頭髮，讓蔣萬安「不敢直視他、怕了」。她也提到，沈伯洋日前主張可透過讓老鼠吃賀爾蒙藥，藉由避孕以解決鼠患，民進黨立委莊瑞雄甚至稱「2天就能解決鼠患」，讓她直言類似發言未來恐怕只會越來越多。

難同意「雙帥對決」！徐巧芯：重點是有沒有做市政

徐巧芯形容，民進黨如今對台北市選戰就像「一杯水」，但每個人都想幫忙加水，加到最後卻滿出來，反而導致整張桌子都濕掉。她表示，民進黨議員樂見沈伯洋被提名「很好，先給個讚」，但別忘了國民黨上下同樣樂見，「難得各黨派之間能找到共識」。

至於外界將沈伯洋與蔣萬安形容成「雙帥對決」，徐巧芯則笑稱「這些說法我尊重，但難以同意」，她強調，帥不帥從來不是能否擔任台北市長的重點，真正關鍵還是在於是否關心台北市政、有沒有建設與監督成果。徐巧芯最後批評，沈伯洋擔任立委2年多來，主要都聚焦在「抗中保台、造謠抹黑抹紅」，卻沒看到對台北市政有具體爭取。

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林翊涵編輯記者

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