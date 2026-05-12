《極限競速：地平線6》將在5月19日正式發售，不過在上市前卻爆出「遊戲完整版外流」風波，盜版玩家甚至將畫面上傳社群，對此微軟和遊戲開發商 Playground Games 祭出重手，若被抓到「作弊和未經允許修改」提前遊玩，將會受到長達將近8000年的「帳號、硬體」封鎖。
近期《極限競速：地平線6》在 Steam 頁面新增遊戲預載檔案，一般情況下，Steam 預載內容會以「加密版本」形式供人下載，但這次《地平線6》疑似忘記加密就上傳至伺服器，導致玩家提前取得完整解包遊戲內容。
且《地平線6》外流檔案總容量來到155GB，幾乎就是先前公布的遊戲完整容量，對此 開發商 Playground Games 和第三方網站 SteamDB 都澄清，這次遊戲外流意外並非 Steam 預載系統出包，但並未詳述實際原因。
面對已經造成的損失，Playground Games 和微軟也迅速做出應對，採用所謂的「HWID 硬體鎖」技術，除了偷跑玩家的帳號會被封鎖外，連帶電腦硬體都將被限制，無論是重灌 Windows 系統、換新微軟帳號都無法遊玩《地平線6》，封鎖期長達8000 年的封鎖期，直到西元9999年12月31日才能解除。
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面對已經造成的損失，Playground Games 和微軟也迅速做出應對，採用所謂的「HWID 硬體鎖」技術，除了偷跑玩家的帳號會被封鎖外，連帶電腦硬體都將被限制，無論是重灌 Windows 系統、換新微軟帳號都無法遊玩《地平線6》，封鎖期長達8000 年的封鎖期，直到西元9999年12月31日才能解除。