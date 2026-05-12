美國南加州一名市長王愛琳（Eileen Wang）承認接受中共指令，在美國境內擔任中國政府代理人，她辭去市長職務，最終可被判處10年監禁。
美聯社報導，美國司法部表示，加州阿凱迪亞（Arcadia）市長王愛琳（Eileen Wang）於今年4月被起訴，罪名是在美國境內非法擔任外國政府代理人。她被指控聽從中國官員指令，例如分享對北京有利的文章，且未依法律要求事先告知美國政府。
官員指出，王愛琳與同夥華裔男子孫耀寧（Yaoning "Mike" Sun）在2020年底至2022年間，經營、服務當地華裔社區的網站「美國新聞中心」（US News Center），為中共宣傳親中宣傳。
王愛琳已同意對這項重罪認罪，該罪名最高可判處10年聯邦監禁。孫耀寧已於去年10月就相同罪名認罪，目前正在服刑4年，他此前也被列為王愛琳2022年競選活動的財務主管。
其中一項事證，包括2021年6月，一名中國官員將中國駐洛杉磯總領事發表在《洛杉磯時報》的讀者投書連結發給王愛琳。該文駁斥了關於中國新疆省迫害、強迫勞動及虐待維吾爾人的報導，稱「新疆從未發生過種族滅絕，棉花田或其他部門也不存在強迫勞動。」王愛琳在收到連結後的幾分鐘內，便將該內容分享至自己的新聞網站。
王愛琳的律師指出，當時她與孫耀寧已訂婚，但這段關係已於2024年春天結束。律師聲明中暗示，王愛琳是因為「信任並愛上了錯誤的人，最終導致她誤入歧途」。此外，王愛琳也曾與另一名已認罪的中共代理人John Chen有過聯繫，後者已被判處20個月監禁。
阿凱迪亞市位於洛杉磯北邊，人口約5萬。現年58歲的王愛琳於2022年11月當選為阿凱迪亞市五人議會成員，該議會的市長職位採輪值制，11日市議會網站顯示，王愛琳已經請辭。
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官員指出，王愛琳與同夥華裔男子孫耀寧（Yaoning "Mike" Sun）在2020年底至2022年間，經營、服務當地華裔社區的網站「美國新聞中心」（US News Center），為中共宣傳親中宣傳。
王愛琳已同意對這項重罪認罪，該罪名最高可判處10年聯邦監禁。孫耀寧已於去年10月就相同罪名認罪，目前正在服刑4年，他此前也被列為王愛琳2022年競選活動的財務主管。
其中一項事證，包括2021年6月，一名中國官員將中國駐洛杉磯總領事發表在《洛杉磯時報》的讀者投書連結發給王愛琳。該文駁斥了關於中國新疆省迫害、強迫勞動及虐待維吾爾人的報導，稱「新疆從未發生過種族滅絕，棉花田或其他部門也不存在強迫勞動。」王愛琳在收到連結後的幾分鐘內，便將該內容分享至自己的新聞網站。
王愛琳的律師指出，當時她與孫耀寧已訂婚，但這段關係已於2024年春天結束。律師聲明中暗示，王愛琳是因為「信任並愛上了錯誤的人，最終導致她誤入歧途」。此外，王愛琳也曾與另一名已認罪的中共代理人John Chen有過聯繫，後者已被判處20個月監禁。
阿凱迪亞市位於洛杉磯北邊，人口約5萬。現年58歲的王愛琳於2022年11月當選為阿凱迪亞市五人議會成員，該議會的市長職位採輪值制，11日市議會網站顯示，王愛琳已經請辭。