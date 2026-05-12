我是廣告 請繼續往下閱讀

韓劇《秘戀稽核中》近期收視持續攀升，由申惠善、孔明、金材昱、洪華蓮等人主演，大尺度辦公室戀愛與複雜感情線引發熱烈討論。日前三位主演一起登上節目《文明特急》宣傳時，申惠善更當場大讚金材昱「光是走路就很性感」，還說已經到了色情的地步，超直白發言笑翻全場。節目中，主持人聊到「性感到底來自外表還是人品」，申惠善毫不猶豫表示：「絕對是外表。」她還忍不住吐槽：「人品好到底要怎麼散發性感？」讓現場瞬間笑成一片。主持人也跟著附和，直言很多人明明靠外表才會被注意到，卻愛說性感來自內在。隨後話題轉到金材昱身上，主持人提到他過去在《VOICE》演過「性感變態殺人魔」角色，申惠善立刻接話表示：「如果只是普通變態殺人魔，怎麼可能讓人覺得性感？就是因為長得帥啊。」申惠善還接著爆料，拍攝現場所有人都被金材昱的氣場震撼，明明只是正常走路，卻讓大家忍不住驚呼：「怎麼可以走得這麼色啊？」她甚至笑說，那已經不是單純性感，而是「到了色情的程度」。一旁的孔明也跟著認證：「他一走過來就很色情。」超真實反應讓現場笑聲不斷。