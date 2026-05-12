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民眾黨近期再度爆發退黨潮，引發外界關注，傳出民眾黨前發言人、立院黨團前副主任楊寶楨指出，若民眾黨最終不提名台中市東南選區，考慮「脫黨參選」。民眾黨立委、台中市黨部主委陳清龍今（12）日回應表示，任何一位黨員願意參與選舉，第一個步驟應該是跟地方黨部進行聯絡、表達參選意願。民眾黨立院黨團今日舉行「『石部相瞞』賴政府當官好輕鬆 記者會」，民眾黨團總召陳清龍、立法委員陳昭姿、洪毓祥出席記者會。媒體詢問楊寶楨表示不排除退黨參選，台中黨部是否開放報名或徵召？陳清龍回應說，他剛好也身兼台中黨部主委，民眾黨、尤其地方黨部，當然都歡迎有志從事公職服務的黨員，但是民眾黨也有公職人員選舉提名辦法，任何一位黨員願意參與選舉，第一個步驟應該是跟地方黨部進行聯絡、表達參選意願，地方黨部當然就會依提名辦法程序去進行。楊寶楨今天上午出面受訪表示，目前地方黨部還沒有開放台中市東南選區登記報名，黨中央也沒有主動聯繫她，因此她預計這一、兩天再跟市黨部確認狀況，如果真的最後都沒打算在這艱困選區派人，她還是會選擇獨立參選、脫黨參選到底。針對楊寶楨不排除脫黨參選議員，民眾黨發言人張彤回應，民眾黨公職人員選舉提名辦法完整，而且公開透明，黨內同志不論新人或是連任登記參選，皆是按照黨的程序規定辦理。