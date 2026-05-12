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淡江大橋機車道超窄！後車硬超車擦撞險釀車禍

▲淡江大橋分為四車道「汽機車分流」分流。（圖／新北市警察局交通大隊）

▲淡江大橋今通車，機車道爭議不斷。（圖／記者朱永強攝）

「淡江大橋」今（12）日上午正式通車，這個連接新北淡水與八里的重要新地標一開通後就吸引大量車流上橋體驗未來交通新動線。而日前一直被認為超狹窄的機車道，今天一早通車就差點發生車禍，驚險「第一視角」曝光也引發討論。淡江大橋今日正式開放之後，立刻吸引大批民眾到場朝聖，而淡江大橋為快速道路採「汽機車分流」設計，因此250c.c.以下的白牌車輛都必須行駛在機車專用道，而今（12）日上午一通車之後，機車道就發生小擦撞事故險釀車禍。當事人也在社群Threads上發文分享的第一視角，當下他按照40公里速限安全行駛，沒想到騎到一半後方有其他騎士直接想超車，發生小擦撞差點釀成淡江大橋第一起機車道車禍。當事人接受《NOWNEWS》訪問，先是為差點發生車禍當下「忍不住爆粗口」致歉，同時也提到自己騎乘的ST 250雖然是白牌車，但車寬達75.5公分，因此這次騎乘上淡江大橋機車道的體感「」，仍希望能開放快車道使用會更安全。影片曝光後，也有不少網友感嘆，「騎好好的，別人的車要跑來擠我，該往哪裡閃」、「按照速限騎別人也想超車，交通部想過嗎」、「腳踏車騎的地方都比機車還寬」、「交通局說不讓機車超車啊，結果還是一堆人忍不住要超車」。