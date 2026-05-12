我是廣告 請繼續往下閱讀

一艘載有37名無證移民的船隻在馬來西亞西海岸邦咯島（Pulau Pangkor）附近沉沒，目前仍有14人失蹤。馬來西亞海事執法局（MMEA）表示，11日清晨，一名當地漁民發現倖存者漂浮在海上，並向他們求救。馬來西亞海事執法局局長在聲明中表示：「初步調查發現，船上共有37名移民。目前已有23名受害者獲救，其餘人員仍在搜尋中。」初步調查發現，這些無證移民於5月9日從印尼北蘇門答臘（North Sumatra）城鎮基薩蘭（Kisaran）出發，前往馬來西亞多個目的地，包括檳城（Penang）、登州（Terengganu）、雪蘭莪州（Selangor）和吉隆坡（Kuala Lumpur）。目前，獲救人員已被移交給警方作進一步調查。官方也已部署船隻、直升機和偵察機搜尋失蹤人員。馬來西亞經濟條件相對優渥，吸引大批來自亞洲較貧困地區的移民湧入。這些勞工主要投入建築與農業，但其中包含大量失聯或無證的黑工。在人口販運集團的協助下，偷渡活動往往十分危險。近期最致命的事件之一發生在2025年11月，一艘船隻在泰國及馬來西亞海岸附近傾覆，造成36名移民死亡。