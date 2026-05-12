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聶永真得標國營事業惹議 莊瑞雄：一切依照《採購法》

在野轟聶永真得標台電、中油標案 莊瑞雄：立委美學素養不高就少講話

國內知名設計師聶永真得標台電、中油標案，卻被在野抨擊是圖利特定廠商，側翼群起圍攻價格太高等引發爭議。對此民進黨團幹事長莊瑞雄說，國營事業標案都是依照《政府採購法》，究竟有沒有浮編、美不美，國人也不怎麼期待立委的美學，立委應是監督預算，「涉及到美不美、公共美學部分，立法院話就少講一點」。對於聶永真設計台電、中油識別標案引發爭議，莊瑞雄表示，國營事業所有標案都是按照《政府採購法》，民進黨團一貫主張就是，對這種文化設計和公共美學等涉及專業內容的設計，一切就是按照《採購法》，對於企業治理也不會過度干涉，莊瑞雄說，立院應監督的是預算，聶永真夠不夠格來拿到98萬的標案，預算到底有沒有浮編、美不美？文化設計內容的部分，立法院就不用講太多話，立委的眼光美學，國人也不怎麼期待。莊瑞雄表示，這種必須按照《採購法》誰都一樣，有人會說為什麼是聶永真？聶永真98萬搞不好他覺得很便宜，但如果是莊瑞雄來設計，那9萬8大家都嫌貴，所以涉及到美不美、公共美學部分，立法院話就少講一點，因為素養本來就不是很高。莊瑞雄提到，立委對整個預算到底是不是浮編，期待朝野一起來監督，涉及企業治理，因為國營事業一切都依法按照《採購法》，預算到底有沒有浮濫，各界都可以有不同聲音。