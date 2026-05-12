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▲吳宗憲進入演藝圈最早是歌手的身分，首張專輯《是不是這樣的夜晚你才會這樣的想起我》名字超長受到注意。（圖／翻攝自百度百科）

▲《我會想你》專輯開始，吳宗憲的專輯慢慢在台灣有不錯的迴響。（圖／翻攝自LINE MUSIC）

▲吳宗憲在綜藝節目中的表現蓋過在樂壇的成就。（圖／公視台語台提供）

第37屆金曲獎即將於明（13）日揭曉入圍名單，不少樂迷引頸期盼。過去金曲歷屆歌王歌后中，綜藝天王吳宗憲應該會讓新一代的聽眾感到詫異，原來他不但是經典選秀《五燈獎》出身、歌手出道，出道曲〈是不是這樣的夜晚你才會這樣的想起我〉曾有「最長歌名」紀錄，他獲得金曲獎最佳方言男歌手還比得到金鐘獎主持人獎早了14年。對於今日的觀眾來說，吳宗憲和綜藝節目幾乎劃上等號，但他剛入演藝圈時是歌手的身分。他曾經與好友陳文瑤一起組隊參加《五燈獎》男女對唱組，因為曾經演唱蘇芮的〈變〉，被媒體以訛傳訛為他和蘇芮一起組隊，但他比到4度3關為了要服役而放棄衛冕，退伍後在歌林唱片發了《是不是這樣的夜晚你才會這樣的想起我》，歌名很長有話題，卻是歌紅人不紅。吳宗憲的第二張專輯《七夕雨》在台灣仍不算熱賣，卻在星馬大紅，讓他有「星馬王子」封號，也因此首度入圍金曲獎，角逐最佳國語歌曲男演唱人，敗給《我是一隻小小鳥》的趙傳。「星馬王子」在家鄉台灣一直沒能靠歌聲走紅，吳宗憲經由主持校園活動磨出的口才，卻讓他轉進綜藝圈之後越來越亮眼，開始成為重要班底。就在他於綜藝界正要發光發熱，歌唱事業也進入重大里程碑：推出首張台語專輯《真心換絕情》，第2度入圍金曲獎、角逐最佳方言歌曲男演唱人獎，果然順利把獎座帶回家。可是比起在綜藝節目上的表現，這張專輯的主打歌很紅，依舊沒有讓他的歌手身分更被觀眾熟知，他也到兩年後才又發了新專輯。這時的吳宗憲，已經擁有高知名度、喜感形象深植人心，新專輯《我會想你》主打歌翻唱菲律賓的情歌，特地在影片中先讓他以背面示人、刻意只聞其聲，鏡頭才轉過來揭露原來唱歌的人是他，想要讓習慣他喜感演出的觀眾知道，他的歌聲也很有深情力量。《我會想你》在台灣比吳宗憲過去的幾張專輯都成功，儘管主持綜藝節目的表現還是更受到觀眾注意。他在千禧年首度以《電視大國民》入圍金鐘獎綜藝節目主持人獎，2008年才以《我猜我猜我猜猜猜》第一次抱回金鐘獎，那時他已經當了14年的金曲歌王。不過他在歌壇大都是紅了歌曲沒紅到人，直到在綜藝界成了天王，才真正多棲發展，還曾與劉畊宏、小馬、小鐘等組成團體「咻比嘟嘩」，推出過〈世界末日〉等夯歌，也曾為華人樂壇發掘出周杰倫，在音樂的領域上也交出亮眼成績單。